Gesprächskreis für pflegende und sorgende Angehörige

„Sie pflegen, betreuen oder versorgen einen Angehörigen? Sie würden gerne mit anderen pflegenden Angehörigen ins Gespräch kommen? Sie würden sich über Anregungen und Informationen ,Rund um die häusliche Pflege’ freuen?“ fragt der Gesprächskreis für pflegende Angehörige in Riedlingen. Der Gesprächskreis besteht aus einer Gruppe von Frauen und Männer, die einen Angehörigen versorgen und sich in ungezwungener Runde darüber austauschen. Begleitet wird der Gesprächskreis durch die Katholische Sozialstation Riedlingen. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 21. September, von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Katholischen Gemeindehauses, Ziegelhüttenstraße, Zufahrt über Birkenweg, Riedlingen statt. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind willkommen. Wer bei der Organisation einer Fahrgelegenheit Unterstützung benötigt, kann sich bis zum 19. September gerne an die Sozialstation wenden. Ansprechpartnerin: Simone Weber, Sozialer Beratungsdienst, unter E-Mmail: weber@sozialstation-riedlingen.de oder Telefon 07371 / 93 20 27.