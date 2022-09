Geschwister-Scholl-Schule empfängt Fünftklässler

An der Geschwister-Scholl-Realschule in Riedlingen beginnt das neue Schuljahr am Montag, 12. September. Am ersten Schultag fängt der Unterricht für die Klassen sechs bis zehn um 7.40 Uhr an und endet um 11 Uhr.

Der Nachmittagsunterricht startet erst in der zweiten Schulwoche, teilt die Realschule mit. Die Einschulung der Fünftklässler und Fünftklässlerinnen findet am Dienstag, 13. September, um 8.30 Uhr statt. Die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften auf dem Schulhof in Empfang genommen. Für die Eltern findet eine kurze Info-Veranstaltung in der Aula statt. Die Eltern können sich während der letzten Ferienwoche im Sekretariat unter der Nummer 07371/8444 erkundigen, in welcher fünften Klasse ihr Kind ist.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen unter www.rsriedlingen.de. Für Fragen stehen Schulleitung und Sekretariat telefonisch unter 07371/8444 zur Verfügung.