Geschickt im Kampf um Autonomie

Die Auseinandersetzung zwischen den Habsburgern und den Truchsessen von Waldburg über die Herrschaft in Oberschwaben ging über mehrere Jahrhunderte. Und mittendrin in dieser Auseinandersetzung waren die fünf oberschwäbischen Donaustädte mit der Stadt Riedlingen. In seinem Vortrag vor rund 70 Zuhörern im Foyer der Kreissparkasse beleuchtete Professor Franz Quarthal die historischen Entwicklungen, die gute Zusammenarbeit der fünf Städte und ihre Meisterschaft Landesherrn und Truchsessen gegeneinander auszuspielen. Nach der Auslösung der Verpfändung aus dem Hause Waldburg im Jahr 1680 folgte eine Phase großer Freiheit für die Donaustädte.

Vielen Riedlingern ist dieses Thema vom „Theatersommer“ der Stadt bekannt. In der ersten Szene vor der Georgskirche wurde dieser Disput zwischen Stadt und dem Truchsess von Waldburg dargestellt, als die Riedlinger dem Truchsess huldigen sollten. Diese großen Linien der Auseinandersetzung zwischen Habsburgern und den Waldburgern und die Rolle, die die fünf Donaustädte dabei spielten, zeigte Quarthal in seinem Vortrag als Gast des Altertumsvereins auf. Es ist bereits der neunte Vortrag seit 2000 des Historikers in Riedlingen.

Die Streitigkeiten um die Herrschaft in Oberschwaben beginnen Ende des 13. Jahrhunderts. Der Habsburger König Rudolf versucht in Schwaben Fuß zu fassen. 1276 kaufte er Mengen, 1291 verkauften die Grafen von Veringen die Stadt Riedlingen an die Habsburger. Auch Munderkingen, Saulgau und Waldsee gelangten unter die Herrschaft der Habsburger. Doch schon bald wurden diese Städte an die Truchsessen von Waldburg verpfändet. Die waren ursprünglich ein oberschwäbisches Ministerialgeschlecht, doch sie entwickelten sich zum größten Konkurrenten der Habsburger in Schwaben – gleichzeitig waren sie in anderen Bereichen enge Verbündete.

Diese „schwierige Beziehung“ ging über Jahrhunderte, wie die Ausführungen von Quarthal deutlich machten. Denn die Truchsessen versuchten die verpfändeten Gebiete vollständig in ihr Territorium einzuverleiben. Eine Chance bot sich nach dem Konzil von Konstanz. In einer „törichten Entscheidung“ entschloss sich Herzog Friedrich IV von Österreich dem vom Konzil abgesetzten Papst zur Flucht zu verhelfen. Dadurch verfiel er in Reichsacht. Die Habsburger verloren fast sämtliche Besitzungen in Schwaben. Die Truchsessen sahen so die Möglichkeit die Habsburger im oberschwäbischen Raum zu beerben.

Doch die Vertreter der Bürgerschaft der fünf Donaustädte griffen in die Auseinandersetzung ein. Sie setzten sich gemeinsam energisch zur Wehr. „Äußerst geschickt spielten sie den Landesherrn gegen den Pfandherrn aus und konnten in einer über zwei Jahrhunderte währenden Auseinandersetzung ihre städtische Autonomie wahren, ja sei sogar noch ausbauen“, so Quarthal. Bei verschiedenen Auseinandersetzungen sagten die Städte den Habsburgern Unterstützung zu, sowohl finanziell als auch durch Stellung von Soldaten. Die Truchsessen sahen darin einen Eingriff in ihre Besitzrechte. In der Folge gelang es der österreichischen Regierung in Innsbruck allerdings, die Landstandschaft der fünf Donaustädte eindeutig durchzusetzen.

„Die scheinbar kleinlichen habsburgerisch-waldburgerischen Streitigkeiten, die letztlich aber über die Frage der Landeshoheit in Schwaben entschieden, erstaunen angesichts der Tatsache, dass die Truchsessen von Waldburg zur selben Zeit die wichtigsten Bündnispartner der Habsburger in Schwaben waren“, so Quarthal. So etwa im Bauernkrieg um 1525. Nach dem Bauernkrieg wurden dann gesellschaftliche Konflikte in erster Linie juristisch ausgetragen, so Quarthal. Dies gilt auch für diese Streitigkeiten der Herrschaftshäuser.

Bis Ende des 16. Jahrhunderts hat sich die Situation dann verfestigt. Die Untertanen der Donaustädte huldigen Österreich, die Untertanen auf dem Lande mussten sich hingegen den Truchsessen unterwerfen, weil sie schwächer waren. 1680 können die fünf Donaustädte dann die Pfandsumme von 26 000 Gulden aufbringen und sich von der Pfandschaft der Habsburger auslösen.

Dies bescherte den Donaustädten über 70 Jahre den höchsten Grad an Freiheit und Autonomie, den sie je besessen hatten. Zwar versuchen die Österreicher die Donaustädte durch Inspektoren enger an die Kandare zu nehmen, doch erst mit der Staatsreform von 1753 durch Kaiserin Theresia wurden sie in die streng hierarchische Staatsverwaltung eingegliedert.

„An wenigen Orten Oberschwabens kann man die Auseinandersetzung nach Freiheit strebender Stadtrepubliken mit adliger Territorialpolitik so erleben wir hier in Riedlingen und den anderen Donaustädten“, betonte Quarthal.