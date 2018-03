Geschichte aus 1000 Jahren auf 440 Seiten

„Neufra – von der Adelsherrschaft zum Königreich Württemberg“ ist der Titel Heimatbuchs, das Autor Karl Werner Steim am Freitag, 16. März, um 19.30 Uhr im Foyer der Donauhalle vorstellen wird. Wir haben mit dem ehemaligen Riedlinger SZ-Redaktionsleiter und anerkannten Lokalhistoriker über seine Arbeit und seine Vorgehensweise gesprochen.

Sie haben das Heimatbuch für Neufra geschrieben, das die Geschichte des Orts bis 1806 beleuchtet. Wie gehen Sie bei der Erstellung einer Ortschronik grundsätzlich vor?

Zuerst verschaffe ich mir einen Überblick über die wichtigsten Fakten der Gemeindegeschichte. Dann erarbeite ich eine Gliederung, die immer wieder Änderungen erfährt. Erst wenn die Original-Quellen, also Urkunden, Akten, Bände, Rechnungen usw. und die vorhandene Literatur ausgewertet sind, kann es ans Schreiben gehen. Gleichzeitig wird geeignetes Bildmaterial gesammelt.

Woher erhalten Sie die Informationen für die Recherche?

Am Anfang muss die Kenntnis der Herrschaftsgeschichte stehen, da jede Obrigkeit ihren Niederschlag in Archiven hinterlassen hat. Hier sind es vor allem die Archive der Adelsherrschaften Gundelfingen, Helfenstein und Fürstenberg im Fürstenbergischen Archiv in Donaueschingen. Weitere Akten werden in den Staatsarchiven in Sigmaringen, Stuttgart und Karlsruhe verwahrt. Kirchliche Unterlagen liegen vor allem im Diözesanarchiv Rottenburg, Gemeindeakten im Stadtarchiv Riedlingen. Heranzuziehen waren auch Landes- und Universitätsbibliotheken in Augsburg, Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, München, Stuttgart und andere.

Worin besteht die größte Schwierigkeit beim Zusammenstellen und Schreiben?

Es ist nicht immer leicht, die sich manchmal widersprechenden Akten – etwa von Herrschaft und Untertanen – auf einen Nenner zu bringen und beiden Seiten gerecht zu werden.

Wie viel Zeitaufwand steckt dahinter und wie lange haben Sie an diesem Buch gearbeitet?

Das lässt sich nicht genau bemessen. Zahlreiche Unterlagen aus dem Gemeindearchiv von Neufra habe ich schon vor etwa 20 Jahren ausgewertet und mich in den letzten drei Jahren intensiv mit der Erarbeitung des Buches beschäftigt.

Wo sind die Stolperstellen beim Schreiben eines solchen Buchs?

Oft gibt es zu einem wichtigen Thema nur wenige und zu einem unwichtigen aber viele Akten. Der Zufall spielt bei der Überlieferung leider eine große Rolle.

Was macht das Heimatbuch Neufra aus?

Es ist ein historisch exaktes, verständlich geschriebenes und reich illustriertes Geschichtsbuch der Gemeinde, das sowohl die jahrhundertelange Adelsherrschaft und die Kirchengeschichte schildert, aber auch die Bürger der Gemeinde in den Mittelpunkt stellt. Ihr hartes Leben auf den Lehenhöfen, im nebenbei betriebenen Handwerk und ihre sozialen Belange werden in vielen Facetten deutlich. Jeder Leser wird die ihn interessierenden Themen finden.

Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Es ist schwierig, die fast tausendjährige Geschichte einer Gemeinde auf 440 Druckseiten zusammenzufassen. Am Anfang hegt man Bedenken, ob das Material ausreichen wird. Am Schluss hat man zu viel Berichtenswertes und muss kürzen. Ich glaube, man kann mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Das Buch

Die von Karl Werner Steim verfasste Neufraer Ortschronik „Neufra – von der Adelsherrschaft zum Königreich Württemberg“ zeichnet auf 440 Seiten die Lokalgeschichte bis 1806 nach. Neben der Herrschaftsgeschichte sind Kirche, Schule, Gemeinde und das bäuerliche Leben wichtige Themen. Das Spital, die Schützengesellschaft und alte Straßen werden ebenso dargestellt wie das Gesundheitswesen, Handwerk, Handel und Gewerbe sowie namhafte Persönlichkeiten aus dem Ort.