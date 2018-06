Geschenke für benachteiligte Kinder

Der Freundeskreis Freunde für Fremde bittet um Geschenkspenden für benachteiligte Kinder. Diese sollen bei der Weihnachtsaktion für Flüchtlingskinder, aber auch für andere Kinder, die in finanziell schwierigen Verhältnissen leben, übergeben werden. Diese Feier findet am 19. Dezember statt.

Mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern wird die Feier vormittags um 10 Uhr organisiert. Alle Kinder und deren Eltern sind in die Aula des Kreisgymnasiums zu einer kleinen Weihnachtsfeier eingeladen. Die Begleitung (Eltern, Großeltern, Bekannte,…) des Kindes sollte im Besitz eines Berechtigungsausweises für den Tafelladen sein. Bei dieser Veranstaltung soll jedem Kind unter 18 Jahren ein Geschenk überreicht werden. Außerdem wird die Bedeutung von Weihnachten erklärt und auf die Bedeutung des Festes mit Musik eingegangen.

Um diese Geschenke überreichen zu können, ist der Freundeskreis auf Unterstützung in Form von Geschenkspenden angewiesen. Die Verteilung der Geschenke soll in einer Art Tombola, also nach dem Zufallsprinzip erfolgen. Daher sollte der Wert der Geschenke in etwa gleich sein (ca. 15 Euro). Gefragt sind insbesondere Legos, Lego Technik, Barbies, Skateboards, Malbücher, aber auch Fahrradhelme oder aber Spielsachen für draußen (Stelzen, Sandelsachen, Sprungseile,…), heißt es vom Freundeskreis. Die Dinge können gerne gebraucht sein, sollten aber vollständig und intakt sein.

Es werde jedoch darum gebeten, kein Geld oder elektrische Geräte zu verschenken. Ebenfalls sollte beim Verschenken von Süßigkeiten beachtet werden, dass einige Kinder aufgrund Ihrer Religion keine Gummibärchen (Gelatine) essen dürfen. Unproblematisch sind hingegen Süßigkeiten wie Schokolade oder Kekse.

Systematik

Durch eine Farbgebung des Geschenkpapiers soll sicher gestellt werden, dass die Kinder ein Geschenk entsprechend ihres Alters und ihres Geschlechts erhalten. Folgende Systematik für die Kennzeichnung wurde vereinbart:

0-3 Jahre rosa/pink (Mädchen) - blau (Jungen)

3-6 Jahre grün (Mä.)/gelb (Ju.)

6-11 Jahre orange (Mä.)/braun (Ju.)

11-18 Jahre weiß (Mädchen)/schwarz (Jungen)

Die Kennzeichnung kann durch Aufkleben eines Zettels, durch Geschenkpapier in passender Farbe oder durch Beschriftung erfolgen.

Wer im Freundeskreis mitarbeiten oder auch bei der Veranstaltung im Kreisgymnasium oder im Vorfeld bei der Organisation helfen möchte, kann sich im Rathaus in Riedlingen (18334 oder 37) melden. Einen Berechtigungsausweis für den Tafelladen ist bei entsprechendem Nachweis im Rathaus erhältlich.