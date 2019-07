Gesang verbindet Stadt und Teilorte

Unter dem Leitgedanken „Füreinander und miteinander singen“ hat der Liederkranz Riedlingen in diesem Jahr das traditionelle Singen der Riedlinger Chöre organisiert. Sechs Chöre der Stadt und ihrer Teilgemeinden boten im Innenhof des Kreisgymnasiums einen bunten Querschnitt durch die Vielfalt der Chorliteratur.

Nach der Begrüßung der Chöre und Gäste durch Corona Kübler als Vorsitzender des Liederkranzes Riedlingen hat der Phantomchor Riedlingen mit Blanka Wiedergrün das gesungene Zusammensein eröffnet. „An allem ist was Gutes, glaube mir, alles in dieser Welt hat seinen Sinn“, betonte die Sängerschar als „Always look on the bright side of Life“. Schwungvoll, sichtbar mit Freude, anschließend das beliebte Lollipop in der Originalsprache.

Vom Klavier aus leitete Felicitas Berger den katholischen Kirchenchor Riedlingen. Auf den andächtigen Prolog von „Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist“ folgte ein strahlend jubilierendes Halleluja. Dazu passte Klaus Heizmanns „Mein Herz wird jubeln“ als schwungvoller Lobpreis, melodisch und rhythmisch klar akzentuiert. Bei den „Spuren ans Licht“ konnten sich Frauen- und Männerstimmen chorisch in jeweils kurzen Solopassagen präsentieren, um sich danach im organischen, gut geformten Gesamtklang zu vereinen.

Der Gemischte Chor Pflummern mit Rainer Bischel huldigte in diesem Jahr ausschließlich Altmeister Friedrich Silcher. Unspektakulär, doch mit spürbarer Innigkeit, erklang das gern gehörte „Nun leb wohl, du kleine Gasse“ mit einem fein ausklingenden Piano als Abschluss. Weich-wiegende Passagen prägten die abgerundete Umsetzung der Silcher’schen Vorlage zu „In einem kühlen Grunde“ als – dem Text entsprechend – ausgewogene tonliche Wiedergabe.

Buntes Kaleidoskop des Singens

Hübsch, anregend, leichtfüßig – so präsentierten die Klangfärber aus Daugendorf mit Rudi Karnik Silchers Text zu „Wie lieblich schallt“ in einem gut klingenden Satz von Hermann Lauer. Mit weiten chorischen Einheiten hingegen brachte der Sommerpsalm des schwedischen Komponisten Waldemar Ahlen in der Originalsprache eine ganz andere Farbe in das bunte Kaleidoskop des Riedlinger Singens. Auch wenn im Chorland Schweden nahezu jedem Menschen diese Melodie bekannt sei, so war man im Schwabenland doch dankbar für die Übersetzung ins Deutsche. In flottem Dreiertakt danach Kurt Suttners „Zum Tanze, da geht ein Mädel“ effektvoll umgesetzt.

Nach wie vor pflegt der Liederkranz Zwiefaltendorf mit Hans-Jörg Manz die Männerchorliteratur in all ihrer Vielseitigkeit. „Ein Lied ist wie ein Traum, ein Klang, der Brücken bauen kann“ heißt es in Manfred Bühlers „Zauber der Musik“. Klar in der Aussprache, abwechslungsreich in der Wiedergabe, war Silchers „Wohin mit der Freud“. Und danach das unverwüstliche – „Eine Reise in den Süden zu Tina und Marina“, um dort wie einst mit Conny Froboess „Zwei kleine Italiener“ anzutreffen.

Große Sängerfamilie

Für die sängerische Abrundung des Treffens empfahl der Liederkranz Riedlingen mit Rosa Widik „Ein bisschen Frieden“. In allen Punkten, auch im Wechsel der Tonart mit Betonung der Titelmelodie, gelang dem Chor eine gut verständliche Wiedergabe dieses Kultsongs. Die Männer führten danach mit melodischen Vorlagen bei „My Way“ zu vollem Chorklang, wobei auch jedem Akkord sein benötigter und zustehender Wert gewährt wurde. Mit dem Besuch am legendären „Swanee River“ wurden in einem Stephen Foster-Potpourri Sehnsüchte nach der alten Heimat wieder lebendig.

Der ebenso zeitlose „Bajazzo“, der als guter Kamerad manch Herz genommen und wieder zur Seite gelegt hat, verband im gemeinsamen Singen Chöre und Gäste zu einer großen Sängerfamilie. Texte waren aufgelegt, sie halfen ebenso wie die einsatzbereiten Pianistinnen Kathrin Claassen und Jana Reiter als Mitgestalter bei einzelnen Chören zu einem harmonischen Abschluss dieses traditionsreichen Treffens Riedlinger Chöre.