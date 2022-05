Gerhard Denzinger ist seit 50 Jahren in der SPD

Der Riedlinger SPD-Ortsverein hat bei seiner Hauptversammlung auf das Jahr 2021 zurückgeblickt und schon auf die Kommunalwahl 2024 vorausgeschaut. Zudem wurden frei gewordene Positionen im Vorstand neu besetzt und langjährige Mitglieder geehrt.

Der Vorsitzende Johannes Widmann begrüßte die Mitglieder des Ortsvereins im Gasthaus Rosengarten und richtete Grüße vom Bundestagsabgeordneten Martin Gerster sowie vom Kreisvorsitzenden Simon Özkeles aus. Nach einem Rückblick auf das Jahr 2021 besprachen die Anwesenden die Planung für die Kommunalwahl 2024. Der Ortsverein will wieder eine Liste mit einem eigenen Programm aufstellen, um eine starke Stimme für Familienfreundlichkeit, Gemeinwohlorientierung sowie nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung im Gemeinderat zu haben. Das Programm wird in den nächsten Monaten im Intranet des Ortsvereins entwickelt und dann auch in der Öffentlichkeit transparent zur Diskussion gestellt werden. Der Ortsverein beschloss zudem das Verfahren, um auf interessierte Personen für die Liste zuzugehen.

Danach informierte Widmann, dass der Ortsverein diesen Sommer die Radtour des Vereins Ausgestrahlt unterstützt. Die Tour macht am 26. August in Riedlingen Station und auf die Suche nach dem Atomendlager aufmerksam. Die Region Riedlingen gehört zu den potenziell geeigneten Regionen für ein Endlager.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorstands sowie dem Bericht der Kassenrevisoren erfolgten Nachwahlen für den Vorstand. Michael Wissussek trat nach vielen Jahren zurück, da er in Bad Buchau weitere ehrenamtliche Verpflichtungen übernahm. Außerdem trat Markus Hammer nach langjährigem Engagement zurück, da er beruflich stark ausgelastet ist. Erwin Mann leitete souverän die Wahlen und beglückwünschte nach zwei geheimen Wahlgängen zwei neue Personen im Vorstand: Martin Wiegand aus Riedlingen übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, und der 31-jährige Matthias Helmann aus Ittenhausen ist neuer Beisitzer. Damit ist der Vorstand gut für das kommende Jahr aufgestellt mit dem einzigen Wermutstropfen, dass er weiter etwas männerlastig ist.

Zum Abschluss nahm Widmann Ehrungen langjähriger Mitglieder vor. Zunächst wurden Klothilde Röhl, Richard Bösch, Jonas Grathwohl und Anatol Tulga für zehn Jahre in der SPD ausgezeichnet. An der Spitze standen Erwin Mann aus Altheim mit 40 Jahren sowie Gerhard Denzinger mit 50 Jahren Mitgliedschaft. Widmann zollte den Anwesenden Respekt für die langjährige Treue, was in der heutigen schnelllebigen Zeit eine enorme Leistung ist. Danach ging die Runde zum gemütlichen Teil über und genoss es, endlich wieder eine Versammlung ohne Videokonferenz zu beenden.