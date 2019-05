Gerhard Arnold und Ulli Gurschler bekommen goldene Ehrennadel

Der Narrenverein Bachbahner Zwiefaltendorf hat in seiner Jahresversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt. Außerdem standen Ehrungen und Wahlen auf der Tagesordnung.

38 Mitglieder nahmen dieses Jahr an der Versammlung des Narrenvereins teil. Der Vorsitzende Steffen Löffler schaute auf ein ereignisreiches Jahr 2018 und eine erfolgreiche und gelungene Fasnet 2019 ohne Zwischenfälle zurück, bei der die Umzugsbeteiligung der Mitglieder sehr hoch war. Für die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Narrenvereins wurde den Mitgliedern Nadine Leichtle, Steffen Löffler, Svenja Löffler, Sven Ocker, Ines Schupp, Florian Traub und Benedikt Selig ein kleines Präsent übergeben.

Danach ließ die Schriftführerin Nadine Leichtle verschiedene Anlässe und Veranstaltungen mit so mancher Anekdote Revue passieren, wozu ein erfolgreicher Flohmarkt, ein gelungener Ausflugstag sowie die Fasnet mit ihren Umzügen und Veranstaltungen gehörten. Säckelmeisterin Monika Löffler zeigte die finanzielle Situation des Vereins auf, die sich immer noch als grundsolide darstellt. Nachdem die Mitgliederversammlung auf Antrag von Ortsvorsteher Stefan Hörmann die gesamte Vorstandschaft für das vergangene Vereinsjahr einstimmig entlastet hatte, standen Wahlen an: Der Vorsitzende wurde gewählt, es waren sich alle einig, dass dieses Amt Steffen Löffler für die nächsten drei Jahre beibehalten soll. Weiter wurden drei Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Patrick Pfeiffer, Norbert Müller und Stephan Mönch nahmen die Wahlen an. Auch beim Amt des Jugendvertreters gab es keine Änderung, Caroline Maikler wurde einstimmig in ihrem Amt für drei Jahre bestätigt.

Bei den Ehrungen erhielten die Gründungs- und Ehrenmitglieder Gerhard Arnold und Ulli Gurschler für 30-jährige aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold mit Urkunde. Beide beteiligten sich vor 30 Jahren an einem Schnitzkurs, was sie zum Anlass nahmen, zusammen mit Peter Arnold und Otto Gurschler in Zwiefaltendorf einen Narrenverein zu gründen.

Auch das große Regionstreffen 2020 wurde vorgestellt, dieses findet am 31. Januar/1. Februar statt, am Freitag mit einem Hexenspuk und Party im Zelt und am Samstag mit einem Dämmerungsumzug durch Zwiefaltendorf. Der Flohmarkt findet am Samstag, 29. Juni statt. Es sind noch Standplätze verfügbar. Anmeldung unter 1-Vorstand@bachbahner.de.