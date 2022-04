Gerda Sorger liebte das Leben und kräftige Farben

Just in dem Monat, in dem ihr Bild „Barock im Frühling“ den Jahreskalender der Kreissparkasse 2022 ziert, ist die Riedlinger Malerin Gerda Sorger gestorben. Im Februar noch konnte sie in kleiner, aber fröhlicher Runde ihren 98. Geburtstag feiern. Am Karfreitag schloss die immer strahlende und den Menschen zugewandte Künstlerin mit dem kurzen Haarschnitt und der gehäkelten Mütze auf dem Haupt ihre Augen.

Erst mit 50 Jahren das Malen für sich entdeckt

Zumeist waren es großformatige und farbintensive Bilder, die sie malte, bevorzugt in Öl, später auch in Acryl. Bei nachmittäglichen Jour-fixe-Terminen des Kunstkreis-Malerkreises entstand zudem das eine oder andere Aquarell. Erst in der zweiten Lebenshälfte ist Gerda Sorger zum Malen gekommen. Ihre jungen Jahre waren vom Krieg geprägt, die späteren von der Pflege der Mutter. Nicht zuletzt diese Aufgabe führte Gerda Sorger nach einigen Stationen zurück in ihre Heimatstadt Riedlingen.

Unbändige Lust am Dasein

„Was sich ab Mitte der 70er-Jahre mit solch eruptiver Kraft in Gestalt setzte, hat schon lange in der Fantasie gelebt, ob bewusst oder unbewusst und sich entwickelt“, sagte Dr. Berthold Müller als Laudator bei der Einführung zu einer ihrer vielen Ausstellungen 2006. Gerda Sorger habe die Malerei als ihr Ausdrucksmittel gefunden und bis zur Meisterschaft entwickelt. „Ich liebe das Leben, die Natur, kräftige Farben und Formen“, zitierte er damals die Malerin, „die Vereinigung, das Freisein vom Zwange, das Glück, dem Drange zum Malen, mich hinzugeben“. Wer sie und ihr künstlerisches Schaffen kannte, sieht bei dieser Aussage sowohl die Person als auch ihre Bilder vor sich. Er erkennt jemanden, der sich nie unterkriegen ließ, jeden Sonnenstrahl, der sich bot, genoss. Auch in ihrer Kleidung schätzte sie Auffälliges. Wer an sie zurückdenkt, erinnert sich an ihre unbändige Lust am Dasein, auch wenn es in den letzten Jahren mühsamer geworden war. Die Freude an Begegnungen blieb bis zuletzt. Als eine Befreiung von äußeren wie inneren Zwängen, habe sie das Malen für sich betrachtet, resümierte Dr. Müller 2006.

Als „Eins werden von Fantasien und Gefühlen mit den Formen und Farben, die auf der Leinwand oder auf dem Papier Gestalt annehmen in Form von Landschaften, Blumenbildern, Porträts oder Abbildern von Menschengruppen, Tieren“, erläuterte er und zitierte ein weiteres Mal die Künstlerin: „Ich male, was sich ergibt, ich kann nichts machen, es passiert einfach“. Der Verzicht auf perspektivische Genauigkeit zugunsten der Subjektivität, die Unmittelbarkeit im Ausdruck und eine Verdichtung des Dargestellten, stehe bei Gerda Sorger im Vordergrund, beschrieb Berthold Müller den Malstil der Künstlerin bei einer Retrospektive im Jahr 2009 in der Städtischen Galerie in Riedlingen. „Es ist eine aus dem Erleben motivierte Farbigkeit, die sich am innerseelischen Prozess orientiert und nicht am Realismus eines akademischen Malstils.“

Bis zuletzt gemalt

So lange es Gerda Sorger möglich war, führte sie den Pinsel und das bevorzugt in ihrer Wohnung im denkmalgeschützten Haus in der Haldenstraße, das für sie Atelier und Galerie gleichermaßen war. Bis zuletzt huschte im Pflegeheim, in dem sie ob ihrer körperlichen Gebrechlichkeit die letzten beiden Jahre versorgt wurde, der Zeichenstift über das Papier.

Als Gründungsmitglied des Kunstkreises 84 Riedlingen gehörte sie zu den Teilnehmern des „Malens im Freien“ in der Riedlinger Umgebung oder der von ihm veranstalteten Malwochen. Sie war Absolventin der Malkurse von Ruth Dietrich bei der Volkshochschule Donau-Bussen. Dank dieser Aktivitäten nahm sie an Werkschauen und Ausstellungen des Kunstkreises teil, war aber auch bei solchen des Kunstvereins Biberach, der Riedlinger Galeristin Ricki Scopes oder in der Fähre in Bad Saulgau vertreten, die 2011 Malerinnen „ü80“ würdigte. Als sie 2004 ihren – damals allerdings streng geheim gehaltenen – 80. Geburtstag feierte, hob die Kreissparkasse ihr Schaffen mit ihrem Jahreskalender heraus.

Die Malerei war ihr Leben

Shmuel Shapiro war einer ihrer Lehrer. Sie besuchte eine Ausstellung mit Arbeiten von ihm in Reutlingen. „Diese Begegnung war wie ein Schlüsselergebnis“, schreibt Gudrun Vogel in ihrem Buch „Gerda Sorger – Portrait einer Künstlerin“. Diese Art der künstlerischen Ausdrucksweise habe ihren eigenen Vorstellungen und Empfindungen entsprochen. Sie belegte Kurse bei ihm und als er sie ermutigte, sich in der von ihr nach und nach entwickelten Malweise auszudrücken, wusste sie: „Die Malerei ist ihr Leben“, so Vogel. Auch Willibrord Haas, Hermann Schenkel, Willem Mennen, Heinz Dress und Herbert Arbter gehörten zu ihren Lehrern.

Ihre Erscheinung wird im Stadtbild von Riedlingen fehlen und im kulturellen Leben sowieso. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen liebenswerten Menschen. Die Fülle von Bildern, die sie hinterlassen hat, macht sie unvergesslich.