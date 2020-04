Georg Eble neuerLokalchef

Die Lokalredaktion der „Schwäbischen Zeitung“ in Riedlingen ist seit Montag wieder komplett: Der neue Leiter Georg Eble nahm die Arbeit auf. Für den 51-jährigen Oberschwaben ist es eine Rückkehr zur SZ. Schließlich wurde der studierte Historiker vor mehr als 20 Jahren bei ihr zum Redakteur ausgebildet. Bald danach wechselte er in den Wirtschaftsjournalismus. Zuletzt war Eble bei dem Stadtwerke-Fachblatt „ZfK“ in München Redakteur. Bei der SZ folgt er Bruno Jungwirth nach, der im Spätjahr 2019 einer anderen beruflichen Herausforderung gefolgt ist. In der Zwischenzeit führte die stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion, Marion Buck, das Team kommissarisc. Es besteht jetzt wieder aus vier Redakteuren.

„Als ich mich bewarb, war von Corona natürlich noch keine Rede“, sagt Eble. „Trotzdem finde ich meinen Schritt noch immer richtig. Gerade in Corona-Zeiten möchte ich dem Leser-Bedürfnis nach Orientierung für ihren Alltag am Ort nachkommen helfen. Dabei gilt mein besonderes Augenmerk den Arbeitsplätzen.“

Eble ist ursprünglich ein Ravensburger und wohnt jetzt in Riedlingen-Neufra. Ein Nachzug seiner Frau und Töchter (12 und 9) ist für 2021 geplant.