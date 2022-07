Gemeinsam Brot backen

In Pflummern wird in langer Tradition jede Woche Brot und Dennete gebacken. Bei der Einweihung des neuen Backhauses wurde bei mehreren Besuchern das Interesse am Backen von eigenem Brot geweckt. Aus diesem Anlass wurde am Samstag, 16. Juli, ein Backkurs angeboten. Unter der Anleitung von Christine Spies und Sabrina Vogel wurden verschiedene Brotteige gemeinsam mit den Backinteressierten hergestellt und daraus Brot und Dennete gebacken. Die verschiedenen Variationen der Dennete und des Brotes wurden nach dem Backen probiert und die Teilnehmerinnen konnten sich mit ihren Fragen an die erfahrenen Backfrauen wenden. Das Interesse war sehr groß, deshalb kann es bei weiteren Interessenten gerne eine Neuauflage des Backkurses geben. Foto: Pflummern