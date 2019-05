Gemeinderat kommt Vereinen entgegen

Erleichtert haben Schwimmer des TSV Riedlingen und Verantwortliche der DLRG-Ortsgruppe am Montag die Sitzung des Gemeinderates verlassen. In der Sitzung wurde die „vorläufige Anpassung der Vereinsförderrichtlinien für die Nutzung des neuen Hallenbades“ durch die beiden Vereine behandelt. Der mit Zutun der TSV-Abteilung vorgelegte alternative Beschlussvorschlag, auf die Eintrittspreise für Kinder und Erwachsene beider Institutionen eine 75-prozentige Förderung zu gewähren, war mit 13 Ja-Stimmen bei fünf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen angenommen worden. Der Verwaltungsvorschlag sah zunächst nur eine Förderung von 50 Prozent vor.

Damit bezahlen die Kinder zwischen sieben und 15 Jahren 50 Cent statt zwei Euro pro Training und Erwachsene – ab 16 Jahre - einen Euro statt vier im Regelbetrieb. Mit zu der Entscheidung beigetragen haben mag die Ausführung von Klaus Dorner als betroffenem Familienvater mit zwei Kindern in Wettkampfgruppen und selber als TSV-Schwimmer aktiv, den der Rat Auskunft geben ließ. Er hatte ausgerechnet, dass ohne Förderung 1260 Euro für ihn und seine beiden Kinder angefallen wären und bei der 50-prozentigen Förderung noch 630. Nach dem schließlich gefassten Beschluss sind es 315. Bestand haben sollen diese Vorgaben bis zur Neuregelung der Vereinsförderung, die bis spätestens Sommer 2020 angestrebt wird.

Fünf Mal wöchentlich

Die Vorlage gab Auskunft, in welchem Maße der TSV trainiert und welche finanziellen Belastungen dies bedeutet. Die Wettkampfgruppe (zwölf Schwimmer) ist fünfmal wöchentlich im Hallenbad, die Nachwuchswettkampfgruppe (14) dreimal, die Fördergruppe (17) zweimal, die Frühschwimmer (23) dreimal, die Freizeitgruppe (17) einmal. Trainiert wird in 46, beziehungsweise 42 Wochen. In Vorgesprächen war seitens der TSV-Schwimmabteilung deutlich geworden, dass beim vollen Eintrittspreis die Betreuung der Jugendlichen nicht mehr aufrecht erhalten werden könne, wobei akzeptiert wurde, dass es im neuen Hallenbad ohne einen persönlichen Beitrag der Schwimmer nicht mehr gehen werde. Die DLRG nutzt das Bad mit rund 30 Teilnehmern an drei Tagen pro Woche.

Mit der beschlossenen Förderung von 75 Prozent liegt der Gesamt-Zuschuss der Stadt bei rund 21 000 Euro. Bisher wurde der Trainings-Besuch des Lehrschwimmbeckens durch die TSV-Schwimmer zu 100 Prozent von der Stadt bezuschusst.

Bevor der Gemeinderat seine Entscheidung traf, appellierte Bürgermeister Marcus Schafft, sich angesichts des „tollen Werkes“ Hallenbad und der darin investierten neun Millionen, nicht in „Klein-Klein“ zu verlieren, unterstrich aber auch, dass man sich mit dem Thema Vereinsförderung in den Nachjahren dezidiert befassen müsse. Er plädierte für die vom TSV erbetene 75-Prozent-Förderung – auch der Erwachsenen - und eine genaue Beobachtung in der kommenden Zeit.

Nicht diskutiert wurde der Vorschlag Manfred Schlegels (Mtg), die Förderung bei 50 Prozent zu belassen und dafür die Basisausbildung kostenlos zu ermöglichen.

Bedürfnisse anderer Vereine

Manfred Birkle (CDU) erkannte im Schwimmen eine Breitenförderung. Stefan Schmid (FWV) brachte die Bedürfnisse anderer Vereine ins Spiel und fragte, wie man damit umgehe. Wenn die Vereinsförderung steige, stimme er zu, ansonsten falle ihm das schwer. Josef Martin (SPD) empfand den Alternativvorschlag als „sehr gut“. Zudem sehe der Beschluss ja auch eine Prüfung vor.

Grundsätzlich anders seien Kurse der Volkshochschule Donau-Bussen zu handhaben, vermerkte Bürgermeister Schafft auf eine Anmerkung von Manfred Schlegel. Dies müsse ein Thema in der Trägerschaft der VHS sein. Träger sind die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft.