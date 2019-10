Gelungener Saisonstart für den Badmintonverein

Gleich zum Saisonbeginn hat der Badmintonverein Riedlingen die erste Jugend-Regionalrangliste ausgerichtet. Dabei konnten viele Anfänger erste Turniererfahrungen sammeln. Da die Teilnehmerzahl mit 43 Jugendlichen sehr gering war, wurden in drei Fällen die Altersklassen zusammengelegt. Das tat der guten Stimmung keinen Abbruch und es gab viele spannende Spiele, wobei sich die Riedlinger Kinder und Jugendlichen zwei erste und zwei zweite Plätze erkämpften.

Einen ersten Platz erreichten Tabea Weber in der Altersklasse U11 bei ihrem ersten Turnier und Henry Pfohl in U13. In U13 starteten auch Lorenz und Jonas Eberl, die bei ihrer ersten Turnierteilnahme die Plätze vier und fünf erreichten. Ebenfalls das erste Mal dabei war Alina Afonin, die in U13 Zweite wurde. Jonathan Maier startete bei den Jungen U15 und erreichte den achten Platz. Mit Jasmin Fritschle holte eine erfahrene Spielerin den zweiten Platz bei den Mädchen U17. Felix Zauner wurde bei den Jungen U17 Fünfter. In der ältesten Klasse U19 waren gleich drei Riedlinger am Start. Marius Schäuble wurde Fünfter, Jason Maier Sechster und Markus Jurgenson Siebter.

Die erfahrenen Spielerinnen waren neben ihrem eigenen sportlichen Engagement unermüdlich im Einsatz, um den kleinen und unerfahrenen Turnierspielern zur Seite zu stehen. Franca Singer und Luisa Kohler, die vergangene Woche auf südostdeutscher Ebene spielten (siehe Bericht links) und nächste Woche um die baden-württembergische Meisterschaft kämpfen, übernahmen das Coaching, das gerne angenommen wurde. Durch die Mithilfe vieler aktiver Spieler und Eltern war es ein gelungenes Turnier.