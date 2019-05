Gelungener Neustart für das Inselfest

Das Flohmarkt-Inselfest hat nach dreijähriger Pause einen tollen Start hingelegt. Flohmarkt-Verantwortlicher Frank Oster ist voll des Lobes über die Vorbereitung und Durchführung, geschultert von Christof Gerster von der Musikinitiative und vor allem Jufo-Sprecher Klaus Teschner. Immer wieder wechselndes Publikum verfolgte die Auftritte der verschiedenen Bands.

Das Highlight gab’s zum Schluss mit der „Gutn ABänd“ aus Tübingen um den Riedlinger Schlagzeuger Gregor Bader. Bei der „handgemachten“ Partymusik ging der Bär ab. Mit Cajon, akustischem Bass, zwei Gitarren, Akkordeon, gelegentlich kleiner Trompete, Posaune und sogar dem türkischen Saiteninstrument Saz haben die Musiker für eine „Bombenstimmung“ gesorgt und „die Leute zum Tanzen gebracht“, berichtet Gerster und verrät, dass diese Band auch 2020 den Abschluss auf der Insel machen wird. Sie wurde vom Fleck weg wieder engagiert. Des heftigen Regens wegen hatte sich der Ablauf etwas nach hinten verzögert, doch dank eines großen Baums mit belaubter Krone harrten die Musikfreunde aus.

Junge Fans brachte zum Auftakt die Sängerin Lea Kaleck auf die Insel, eine Stimme, die sogar schon bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu hören war. Zu „The Wild Waters“ taten sich Vorstandsmitglieder der Musikinitiative zusammen, um das Inselfest musikalisch aufzumischen. Christof Gerster an Mikrofon und Gitarre, Ramon Walter, Gitarre, Michael Dittrich, Bass, Till Craemer, Schlagzeug, Markus Lehmann, akustische Gitarre, und Selin Schönbeck am Keyboard kamen nicht nur mit ihrem Creedence Clearwater-Revival sehr gut an. „Viele bekannte Gesichter“ hat Gerster im Publikum ausgemacht. Das freute.

Punkten konnte auch Moritz Bussinger aus Ehingen als Rapper „Vuno“. „Sehr intelligente Texte und musikalisch richtig gut“, schwärmt Gerster von dem live singenden jungen Mann. Das „Duo Kunterbunt“ des Altheimers Rainer Bohner ließ es mit eigenen Liedern zur Gitarre ruhiger angehen. „Eine Stimme, ein Klavier“, benennt Gerster den eher ungewohnten Auftritt des sonstigen Hardrockers Selin Schönbeck mit Pop-Songs. Er sei einfach ein Profi, habe eine fantastische Stimme und das Publikum für sich gewinnen können. Leider hat das Platschen des Regens seinem Auftritt Konkurrenz gemacht.

Dennoch ließen sich die Inselfest-Organisatoren nicht aus dem Konzept bringen und setzten nach dem Regenschauer mit „Sonic Deviation“, einer Hardrock-Metal-Band des MIR-Gitarristen Ramon Walter, das Festival fort und bereiteten so den Weg für den Stimmungskönig „Gutn ABänd“.

Als vom Jugendforum und der MIR „super vorbereitet“ lobt RHG-Vorsitzender Frank Oster die Veranstaltung auf der Insel, von der er hofft, dass sie die nächsten Jahre noch mehr Zuspruch erfährt und damit wieder ein wichtiger Bestandteil des Flohmarktes entsteht. Christof Gerster unterstreicht denn auch das gute Miteinander aller Beteiligten und zieht eine positive Bilanz über ein friedliches Fest, das die beiden Security-Mitarbeiter ohne Einsatz ließ.