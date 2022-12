Gelebte Völkerverständigung am Kreisgymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Besuch der 55 französischen Schüler/innen des Collège St. Joseph aus Boulogne Billancourt in Riedlingen vergangenen Oktober war wieder ein Highlight. Die jungen Menschen lernen die Lebenswelt des europäischen Nachbarlandes hautnah kennen, da sie eine Woche mit in den Familien leben. Dies geht weit darüber hinaus, was ein normaler Tourist erlebt.

15 Jahre Austausch, das ist eine Erfolgsgeschichte und gelebte Völkerverständigung: Freundschaften sind entstanden und dauern oft, auch zwischen den Familien, noch Jahre nach dem Austausch fort. Unter den Kollegen ist ebenfalls eine tiefe Freundschaft entstanden.

Es sind meist zwischen 55 und 75 Schüler, die in den Genuss des Austausches kommen. Jedes Jahr ist es eine fordernde Aufgabe für Claudine Masai, Deutschlehrerin am Collège St. Joseph, und ihr Team, den Austausch gemeinsam mit der federführenden deutschen Kollegin Jennifer Raetz und der Fachschaft Französisch zu organisieren. Damit die deutschen und französischen Partner möglichst gut zusammenpassen, berücksichtigen die Verantwortlichen bei der Zuordnung die Interessen und Hobbys der Jugendlichen.

Das hat Claudine Masai nun 15 Jahre sehr erfolgreich und mit viel Zeit und Herzblut gemacht. Da sie jetzt in den Ruhestand geht, war dieses Jahr am Abschlussabend die „Stabübergabe“ an die neue Deutschlehrerin Agnès Skorupa, der Frau Masai die Pflege ihres, wie sie sagte „Babys“ übergab. Alle sind froh, dass eine kompetente und sehr gut ins Team passende Nachfolgerin gefunden wurde. „Und wenn dieser Austausch bis jetzt stattfindet, dann dank der sehr engagierten französischen und deutschen Lehrkräfte und der Freundschaft untereinander, die über die Jahre gepflegt wurde. Der Dank gilt auch der wohlwollenden Schulleitung in Deutschland und Frankreich, den engagierten Eltern und den motivierten Schülern, ohne die dieser intensive Austausch nicht möglich wäre“, so Frau Masai beim Abschied.

Beim kommenden Gegenbesuch im März in Paris gibt es sicher die Möglichkeit eines Wiedersehens.