Geld für Sozialarbeit und Sprachförderung

Die Stadt Riedlingen hat für die Schulsozialarbeit und für das Sprachförderungsprogramm Spatz Zuschüsse erhalten. Dies hat Bürgermeister Marcus Schafft in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend bekannt gegeben.

Für die Jugendsozialarbeit erhält die Stadt Riedlingen für das Schuljahr 2016/2017 aus dem Landesprogramm „Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen“ einen Zuschuss für die Personalkosten in Höhe von 16700 Euro. Dies geht aus einem Bewilligungsbescheid vom 31. Januar hervor. Die Riedlinger Schulsozialarbeiterin ist zu 80 Prozent an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule und zu 20 Prozent an der Riedlinger Realschule eingesetzt. Die Stadt bedanke sich beim Land für die weitere Unterstützung in diesem Schuljahr, so Schafft im Rat.

Ebenfalls Geld vom Land erhält die Stadt für das Sprachförderprogramm Spatz. Damit werden Kinder in Tageseinrichtungen gefördert, die Zusatzbedarf an Sprachförderung haben. Das Land unterstützt dieses Programm in Riedlingen mit 19800 Euro. Das Programm wird mit fünf Gruppen im Kindergarten Regenbogen in Riedlingen und mit vier Sprachfördergruppen im Kindergarten Storchennest umgesetzt.