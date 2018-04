Gekonnter Tanz am Graf-Flügel

Professor Konrad Klek aus Erlangen dürfte begeistert gewesen sein: Er war extra nach Riedlingen gekommen, um den hiesigen Graf-Flügel mit einem eigenen zu vergleichen. Als „Tanz in Mondscheinhaus“ war das 23. Galerie-Konzert überschrieben, angelehnt an den gleichnamigen Tanzsaal, den Conrad Graf in Wien betrieb. Die beiden Musikerinnen konzentrierten sich auf zwei Werke, die sie immer wieder im Wechsel spielten: Die Fantasiestücke po 12 von Robert Schumann und die sechs Lieder aus „Jucunde“ seiner Frau Clara.

Solistisch begann Annette Seiler mit Frederic Chopins cis-moll-Walzer, den sie sehr gefühlvoll und geradezu versunken in einzelne Melodien zu Gehör brachte. An ihrem klaren Anschlag an herausgehobenen, aber auch an leiseren Stellen war zu spüren, dass die Künstlerin sehr große Erfahrung mit den besonderen technischen Raffinessen des Hammerklaviers hat. Auch das Pedal setzte sie sehr gekonnt ein.

Robert Schumanns „Fantasiestücke“ begannen träumerisch mit dem Lied „Des Abends“, aufbrausend erklang der „Aufschwung“. Nachdenklich versonnen spielte Annette Seiler das „Warum?“, kraftvoll die „Grillen“, aufwühlend und finster das Stück „Die Nacht“ mit seinen starken , zuweilen gewagten tonlichen Verzerrungen.

Mit den sechs Liedern aus „Jucunde“ , die Clara Schumann vertonte, präsentierte sich die Sängerin Maria Erlacher: Mit kraftvoller und stets reiner Stimme, aber auch durch eine ausdrucksstarke Mimik und Körpersprache, etwa in „An einem lichten Morgen“. In den Lied „Auf einem grünen Hügel“ war die Begeisterung für den „großen Herrn“ geradezu körperlich nachzuvollziehen, jauchzend sang Maria Erlacher „Dies ist ein Tag, der klingen mag“. Und Begeisterung spürte man im „O Lust, o Lust“. Nach der Pause folgten noch die Lieder „Fabel“ – recht nachdenklich – „Traumes Wirren“ mit wilden und ausdrucksstarken Stellen und das „Ende vom Lied“: erst mächtig und aufbrausend, schließlich aber eher verzagt und leise verklingend.

In der vierstimmigen „Polonaise d-moll aus Franz Schuberts „Ländler“ präsentierten die beiden Künstlerinnen ihre pianistische Virtuosität: Man fühlte sich wirklich im Tanzsaal bei einem Frauenpaar, das höchst professionell sein großes Können zeigte: stets leicht und witzig, mit gelegentlichem Innehalten, stets genau auf den Schlag und mit einem sehr feinen Abschluss, der an das liebevolle Ende der „Aufforderung zum Tanz“ von Carl-Maria von Weber gemahnte.

Den Abschluss des wundervollen Abends bildeten Lieder von Franz Liszt. Die höchst erotische Mignon aus Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ stellte Maria Erlacher perfekt dar, stimmlich und körperlich. Im „Über allen Gipfeln“ wanderte sie gekonnt durch höchst diffizile Harmonien. Expressiv und bedeutungsvoll , mit herrlichem Timbre , sang sie die Heines „Lorelei“. Annette Seiler brillierte mit wilden Klaviereinschüben. Hochromantisch und mit viel Spannung präsentierten sie auch „Du bist wie eine Blume“ (Heine), „Es muss was Wunderbares sein“ (Redwitz) und „Bist du“ von Methschersky.

Es gab anhaltenden Applaus und die beiden Musikerinnen bedankten sich zum einen mit einem weiteren Schubert-Klavierduo und Robert Schumanns Lied „Du meine Seele“. Dieses Galerie-Konzert war wieder einmal ein Hochgenuss!