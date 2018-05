Gefragte Ansprechpartnerin bei sozialen Problemen

Durch Internet- und Handynutzung hat sich vieles an der Schule verändert. Auch für die Schulsozialarbeit. „Mobbing hat eine andere Qualität bekommen“, sagte dazu die Riedlinger Schulsozialarbeiterin Karen Maurer, die im Gemeinderat ihre Arbeit vorstellte. Auch Gewalt unter Schülern ist weiterhin vorhanden, hat sich nach der Wahrnehmung der Sozialarbeiterin jedoch nicht verschlimmert.

Karen Maurer ist seit 2009 als Schulsozialarbeiterin in Riedlingen tätig. Mit 80 Prozent ist sie an der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule im Einsatz, mit 20 Prozent an der Riedlinger Realschule. Der geringe Stellenanteil an der Realschule habe eine wesentliche Einschränkung der Angebotsstruktur zur Folge, wie sie im Gemeinderat darlegte. So waren an der Realschule keine offenen Angebote möglich.

Karen Maurer zeigte in ihrer Präsentation das ganze Spektrum ihrer Arbeit auf. Und das ist vielfältig. Die Schulsozialarbeit befasst sich mit Prävention, Bewältigung und Lösung von sozialen Problemen an der Schule. Dazu arbeitet Karen Maurer in einem Netzwerk mit Schülern, Lehrern, Eltern und Kooperationspartnern wie etwa Jugendamt, Polizei und Beratungsstellen zusammen. Sie bietet feste, regelmäßige und wiederkehrende Projekte an, wie soziale Kompetenztrainings, Medienprojekte oder Gewaltsprävenstionsprojekte. Aber sie arbeitet auch Fall bezogen, wenn „es brennt“.

Dabei wird die Schulsozialarbeiterin in vielen Fällen einbezogen. Die Lehrer seien auf sie zugekommen, wenn bei den Schülern Problemsituationen aufgetreten seien: bei Verhaltensauffälligkeiten, plötzlichem Leistungsabfall, Konzentrationsschwierigkeiten, Mobbing oder Kindeswohlgefährdung. Dann finden viele Einzelgespräche mit den Kindern statt oder auch Klassentrainings. Sie ist bei vielen Elterngesprächen anwesend und sei auch bei familiären und sozialen Schwierigkeiten den Lehrern zur Seite gestanden. Durch die Präsenz bei Elternabenden, -beiratssitzungen oder Schulfesten „suchten die Eltern auch immer mehr von sich aus das Gespräch mti der Schulsozialarbeiterin“, heißt es in dem schriftlichen Bericht in den Sitzungsunterlagen.

Die Präventionsarbeit hat einen hohen Stellenwert bei der Schulsozialarbeit. Dabei habe sich die Definition von Prävention gewandelt, betonte Maurer. Früher wurde darunter eher „Abschreckung“ verstanden. Heute geht es vermehrt um „Stärkung des Selbstbewusstseins, dann können sie auch nein sagen“, so Karen Maurer. Dazu werden hin und wieder externe Experten in die Schule geholt, wie Maurer berichtet. So gab es etwa Workshops zum Thema Ich-Stärkung und Selbstdarstellung mit den Theaterpädagoginnen vom Theater Luftschloss in Ulm für die Klassenstufen und Lerngruppen 8 beider Schulen.

Aber auch Präventionsprojekte unter dem Motto „Schüler für Schüler“ wurden umgesetzt: etwa das Streitschlichterprogramm oder das Mausprojekt. Maurer unterstützt die Schüler außerdem in anderen Bereichen wie die Arbeit der SMV bei einer Schülerdisco der Gemeinschaftsschule oder beim Fußballturnier und beim Kinonachmittag der Realschule. Auch die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ sowie Osterputzaktion und Begleitung bei Berufsinformationstagen fällt in ihr Arbeitsgebiet.

Die Gemeinderäte hatten anschließend noch konkrete Nachfragen zu Veränderungen in den vergangenen Jahren. Karen Maurer sieht vor allem durch Handynutzung und Internet große Veränderungen. Das Thema Mobbing habe durch die Möglichkeiten des Cybermobbings eine ganz andere Qualität erhalten – etwa weil Bilder für alle sichtbar ins Netz gestellt werden können oder wenn über Kanäle wie Whatsapp Schüler beleidigt und gemobbt werden.

Die Schulsozialarbeit sei eine Bereicherung für die Schulgemeinschaft, lobte Bürgermeister Marcus Schafft nach dem Bericht und betonte, Riedlingen könne stolz sein, solch ein Angebot zu haben.