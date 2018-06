Gedenktafel und Baum aus Dankbarkeit

Ein Klassentreffen hat emotionales Flair: Wehmut, Wiedersehensfreude und viele Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit machen es aus. Besonders emotionsgeladen ist es, wenn sich eine Klasse zum letzten Mal trifft. So geschehen am vergangenen Samstag. Ein ganzes Wochenende lang freuten sich etwa 15 Männer und Frauen mit ihren Partnern gemeinsam in ihrer alten Schulheimat zu sein.

Und sie vergossen auch ein paar Tränchen. Sie gehörten zum ersten Abiturjahrgang 1954 des Gymnasiums nach dem zweiten Weltkrieg. Zum 50. Klassentreffen seit 1954 brachten sie vor dem alten Gymnasium und jetzigen Grundschulgebäude an einem Stein eine kleine Gedenktafel an. Dort wo sie 2017 einen Baum zur Erinnerung an ihre unvergessliche Schulzeit gepflanzt hatten.

Für diese Treffen, die nicht in jedem Jahr stattfinden konnten, laufen bei Ulrich Lohrmann die Fäden zusammen.“Riedlingen ist schon immer unser Background“, sagte er. Freudig begrüßte er Studiendirektor Anton Hepp, den ehemaligen, stellvertretenden Schulleiter des Kreisgymnasiums Riedlingen. Er beliefert die Ex-Gymnasiasten mit Erinnerungen in Form des beliebten „Schulheftes“. Ihm überreichte man im Gegenzug einiges zum Schmökern für das Schularchiv. Im noch jungen Ruhestand wird sich Hepp der wertvollen Lektüre der alten Klassenbücher und Abizeitung widmen.

„Sie sind der aktivste Jahrgang was Klassentreffen betrifft“, bemerkte Hepp. „Es steckt viel Schulgeschichte drin, alle unsere Lehrer sind verstorben, sie schauen bestimmt wohlgefällig auf uns herunter“, so Lohrmann. Er dankte im Namen der altersbedingt nicht mehr vollzähligen Klasse für die Unterstützung der Stadt und des städtischen Bauhofes, insbesondere Wolfgang Weiß. Die 2017 gepflanzte Hainbuche symbolisiere die Dankbarkeit gegenüber der Schule und den Eltern. Ergänzend wurde ein kleines Schild mit deren botanischem Namen enthüllt. Baum und Tafel stünden da, nicht weil sich die ehemaligen Abiturienten wichtig vorkämen. Es sei als Anregung gedacht, sich bewusst zu werden,welch positiven Part Bildung im Leben einnähme.

Leider war das Klassentreffen 2018 das Finale der in sporadischer Reihenfolge abgehaltenen fünfzig Treffen. Man genieße das Wochenende, so wie es das eingeschränkte Gehvermögen einiger Klassenkameraden erlaube. Ausflüge auf den Bussen seien leider nicht mehr möglich. „Wir sitzen natürlich viel zusammen und schwätzen, aber die Neuerungen in Riedlingen, wie etwa die Brücke, haben wir besichtigt“, sagte der „Klassensprecher“ Lohrmann.

Schüler mussten Holz mitbringen

Bürgermeister Schafft drückte seine Anerkennung aus, so lange den emotionalen Kontakt zur Schule, zu Riedlingen und untereinander gehalten zu haben. Mit Blick auf das rote Backsteingebäude, das saniert wurde, sagte er: „Wir haben den Schweiß Ihrer Abiturarbeit von den Wänden gekratzt.“

Die eine oder andere Anekdote wurde während des Treffens vor der ehemaligen Schule ausgetauscht. Die Schüler mussten in kargen Zeiten Holz mitbringen, sonst war es dem Lehrer zu kalt, er verließ das Klassenzimmer. Nicht nur Holz war rar, es gab 1945 auch keine Bücher mehr, nur Französisch-Bücher. Das Meiste des Stoffes wurde den Schülern diktiert. Liebevolle Erinnerungen an den Hausmeister Adolf Schranz, der kein „r“ sagen konnte und der stolz seine Heizung – die einer Lok-Heizung glich – im Keller präsentierte. Sein Lebensmotto lautete: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ .

Ehrenbürger Winfried Aßfalg bot den Ehemaligen abschließend eine kleine Führung im Gebäude an – in den Festsaal, dort wo sie 1954 ihr Abitur schrieben. Ihm wurde ein kleines Aquarell von Franz Mussotter überreicht, er war der Großvater des Mitschülers Peter Mussotter.