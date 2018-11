Die Stadt Riedlingen lädt am Sonntag, 18. November, zu einer Gedenkfeier zum Volkstrauertag ein. Im Anschluss an einen ökumenischen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Georg (Beginn 10.30 Uhr) findet der Gang zum Friedhof mit Gedenkfeier am Ehrenmal statt.

Bei der Feier am Ehrenmal im Friedhof wird an die Toten und Vermissten beider Weltkriege erinnert sowie den Opfern von Gewalt und Gewaltherrschaft gedacht. Bürgermeister Marcus Schafft wird am Ehrenmal eine Rede halten. Die Feier wird vonSchülern der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule und vom Liederkranz mitgestaltet. Auch Abordnungen von Feuerwehr, Polizei, dem DRK, der Schützengilde sowie der Bürgerwehr werden erwartet. Die Stadtkapelle umrahmt Gottesdienst und den Gang zum Ehrenmal.

Gegen 12.15 Uhr wird zudem am Gedenkstein unterhalb des Vöhringer Hofs an die drei 1945 dort ermordeten Gestapo-Häftlinge erinnert. Die Veranstaltung urde von Kreisrat Ulrich Widmann initiiert . Alle Interessierten sind dazu eingeladen.