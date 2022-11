Die Mönche von Beuron laden für Sonntag, 13. November, 14.30 Uhr, zu einer Gedenkfeier für Pater Gregor Sorger und die Märtyrer von Tokwon in die Abteikirche ein. Die Überschrift für die Feier lautet „Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft“ (2 Tim 4,17). Der Beuroner Mönch Pater Gregor Sorger wurde 1906 in Spaichingen geboren und 1937 als Missionar in das Beuroner Kloster Tonogaoka (Japan) entsandt. Nach der Aufhebung (1942) wechselte Gregor Sorger zu den Missionsbenediktinern nach Tokwon (Nordkorea). Das Kloster Tokwon wurde im Mai 1949 von den Kommunisten aufgehoben; die Klostergemeinschaft sowie Missionsbenediktinerinnen (Tutzing) und einige Weltpriester wurden interniert. Damit begann für 38 geistliche Frauen und Männer das Martyrium. Pater Gregor Sorger ist am 15. November 1950 in Manpo/Nordkorea in einem Erdloch verhungert und erfroren. Zur musikalischen Gestaltung der Gedenkfeier kommen Florian Rynkowski (Bass-Gitarre & Gambe) aus Rösrath und Leonhard Huhn (Saxofon) aus Köln nach Beuron. Beide Musiker sind Vertreter der freien Improvisation (Jazz) und stellen ihre musikalischen Überlegungen in die Wechselbeziehung von Thema und sakraler Architektur.