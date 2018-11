In wenigen Tagen jährt sich zum 68. Mal der Todestag des Benediktinermönches P. Gregor Sorger OSB. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr die Gregor-Sorger-Gedenkfeier in der Abteikirche in Beuron statt.

Im Mittelpunkt der Eucharistiefeier stehen die Person und das Leben des 1950 in Nordkorea als Märtyrer umgekommenen Beuroner Mönches. Seit der Eröffnung des Seligsprechungsprozesses im Jahr 2009 haben unzählige Pilger und Besucher der Beuroner. Abteikirche an der neu eingerichteten Gedenkstätte unter Anrufung von Pater Gregor um das Gebet der Beuroner Mönche gebeten. Während des Gedenkgottesdienstes werden deshalb das Gebet in den konkreten Anliegen dieser Menschen und die Fürbitte für die verfolgten Christen der Gegenwart besondere Beachtung finden.

Der in Riedlingen aufgewachsene Beuroner Mönch P. Gregor (19.11.1906 bis 15.11.1950) geriet nach zwölfjähriger Tätigkeit in der japanischen und koreanischen Fernostmission 1949 in kommunistische Gefangenschaft, wo er am 15. November 1950 während einer Verschleppungsaktion im Koreakrieg aufgrund der Haftbedingungen, der Mangelernährung und aus Erschöpfung erfror. Im Jahr 2009 wurde für Pater Gregor und die weiteren 37 benediktinischen Koreamissionare der Gruppe „Bonifatius Sauer, Benedikt Kim und Gefährten“ das Seligsprechungsverfahren eröffnet. Zeitzeugen und Leidensgenossen berichteten, dass Pater Gregor sein Schicksal im Vertrauen auf Gottes Willen angenommen und getragen hat. Diese freiwillige Annahme des Todes um Christi willen macht ihn zum Märtyrer für den Glauben an Jesus Christus.