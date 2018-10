Geburtstagswunsch: Nahtloser Übergang

Am 5. Dezember wird Erwin Hölz 55 Jahre alt. An diesem Tag endet die Amtszeit von Bürgermeister Richard Mück in Unlingen. „Es wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk, wenn ich dann gleich anfangen könnte“, sagt sein designierter Nachfolger. Hölz freut sich schon auf seine neue Aufgabe und auf die Unlinger, die ihm gleich im ersten Wahlgang mit 77,8 Prozent der Stimmen bei einer sehr guten Wahlbeteiligung von 63,4 Prozent einen Vertrauensvorschuss gegeben hätten: „Da weiß man, dass man Rückhalt in der Bevölkerung hat, und kann darauf aufbauen.“ hat . Dass er sich künftig auf eine Aufgabe konzentrieren könne, sei auch eine Motivation für die Kandidatur in Unlingen gewesen.

Allerdings müsse er zunächst beruflich mehrgleisig fahren. Seine Stelle als Fallmanager im Riedlinger Jobcenter hat er nach seinem Wahlsieg gekündigt. Beamtenrechtlich handelt es sich um eine Umsetzung, bei der keine gesetzlichen Fristen gelten. Darüber entscheide sein Personalchef, Manfred Storrer, der in der Wahlnacht zugesichert habe, ihm keine Steine in den Weg zu legen. „Es kann sein, dass es taggenau hinhaut, vielleicht kann ich aber auch erst am 1. Januar beginnen.“ Das werde sich vermutlich Anfang kommender Woche entscheiden. Die Kreisverwaltung sei aber sicherlich auch daran interessiert, dass keine längere Interimszeit für die Gemeinde entsteht.

Bis dahin will sich Erwin Hölz weiter in die Unlinger Themen einarbeiten. Er sei in ständigem Kontakt mit seinem Amtsvorgänger, den er beruflich wie menschlich sehr schätze. Von ihm könne er sich noch manche Tipps und Ratschläge holen: „Ich muss ja nicht gleich in jedes Fettnäpfchen treten, wenn ich es vermeiden kann.“ Im Übrigen wolle er authentisch bleiben: „Ich werde so auftreten, wie ich bin.“ Nächste Woche will Hölz erstmals an der Gemeinderatssitzung teilnehmen, um sich ein Meinungsbild zu machen. „Einige der Gemeinderäte kenne ich bereits“, sagt Hölz, „wir haben ein gutes Verhältnis miteinander.“ Auch sonstige Termine in Unlingen werde er wahrnehmen, dabei aber vorerst im Hintergrund bleiben.

Mit seinem Amtsantritt sei kein Umbruch zu erwarten, versichert Hölz. Manche wichtigen Themen seien vorgegeben, etwa der Ausbau der Ortsdurchfahrt oder die Kindergartenplanung. Da müsse er sich auf den neuesten Stand bringen: „Dafür ist die Einarbeitungszeit da.“ Sein wichtigstes Anliegen aber seien Menschen. Viele Unlinger habe er im Wahlkampf kennengelernt. Es sei interessant, was an Ideen vorhanden sei, „die man vielleicht ohne großes Trara aufnehmen kann.“ Er weiß allerdings auch, dass man als Bürgermeister bisweilen ein dickes Fell braucht. Das habe er sich in seinem Job als Fallmanager angeeignet. Als Verwaltungsmann sehe er sich dem öffentlichen Wohl verpflichtet und für die Verwendung von Steuergeldern verantwortlich.

Hölz bezeichnet sich selbst als Vereinsmensch. Auch wenn er selbst kein Musiker sei, freue er sich schon auf das Kreismusikfest, das im kommenden Jahr in Unlingen gefeiert wird: „Das habe ich im Kalender schon rot angestrichen.“ Der neue Bürgermeister zeigt sich offen für eine Mitgliedschaft in den Vereinen, „wenn ich mich mit den Zielen identifizieren kann.“ Bei 39 Vereinen in Unlingen werde das in der Regel aber wohl eher eine passive Mitgliedschaft sein.

Mit den Zielen der Narren kann sich Erwin Hölz auf jeden Fall identifizieren. In seinem Heimatort Heudorf gehört er der Schelmenzunft an wie die gesamte Familie, die stolze 40 Mitglieder stellt. „Wir fühlen uns aufgehoben in der in der Region“, sagt Hölz. Nicht umsonst wohnen alle sieben Geschwister in Heudorf. Nach dem unerwarteten Tod des Vaters kurz vor der Bürgermeisterwahl teilen sie sich die Sorge um die Mutter.

Nach Möglichkeit möchte Hölz nach der ersten Amtszeit in acht Jahren noch eine „Halbzeit“ amtieren.. Das Ehrenamt als Bürgermeister in Kanzach will er abgeben. Beiden Ämtern gleichzeitig könne er nicht gerecht werden, zumal er in Kanzach vieles nicht delegieren könne. Bei Wahlen sei er vom Aufstellen bis zur Verpflegung der Wahlhelfer für alles zuständig, bei Gemeinderatssitzungen ist der Schultes gleichzeitig auch Protokollant. Bis zur Kommunalwahl am 26. Mai sollte die Wahl des Bürgermeisters über die Bühne sein. Der Wechsel mache sich bereits bemerkbar: Die Frequenz bei den Bürgersprechstunden sei deutlich gestiegen. Offenbar wollen viele ihre Anliegen noch vorbringen.