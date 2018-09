Gebühren erhöhen und Vereine zur Kasse bitten

Sparen ist angesagt in Riedlingen. Das wird seit Jahren von der Kommunalaufsicht angemahnt und auch im Rat seit Jahren als Ziel formuliert. Doch das ist nur die eine Seite, um die Haushaltslage in Riedlingen zu verbessern. Darum wirft die Kämmerei auch einen Blick auf die Einnahmen. Die sollen erhöht werden. Deshalb werden Gebühren auf den Prüfstand gestellt und auch Vereine sollen ihr finanzielles Scherflein zur Gesundung der städtischen Finanzen beitragen.

Noch sind die Überlegungen nicht in konkrete Verwaltungsvorschläge gegossen oder mit Zahlen in bürokratischen Stein gemeiselt. Aber dass mit Blick auf die Haushaltslage Einnahmen und Ausgaben überprüft werden sollen, ist unstrittig. Denn allein durch das neue Schwimmbad geht man in der Verwaltung davon aus, dass Mehrkosten von 450 000 Euro pro Jahr auf die Stadt zukommen. Auch weitere große finanzielle Investitionsbrocken sind im mittelfristigen Finanzplan eingestellt: das Gesundheitszentrum, an dem sich die Stadt wohl auch finanziell engagieren muss, der Neubau eines Bauhofs, Sanierung oder Neubau der Turnhalle in der Johannes-Wagner-Straße oder das Feuerwehrgebäude in Pflummern. Die Aufgaben gehen nicht aus.

Diese Investitionen sind das eine, doch die Bilanz aus dem laufenden Haushalt zu verbessern, ist das andere. „Hauptproblempunkt ist der Verwaltungshaushalt“, sagt dazu Kämmerer Elmar Seifert – dass dort so viel erwirtschaftet wird, dass man sich Investitionen leisten kann. Deshalb will man nun „Zug um Zug“ auch die Einnahmen auf den Prüfstand stellen, wie Seifert sagt.

Steuern nicht erhöhen

Die Steuern: Nach den Vorstellungen der Kämmerei soll nicht an der Steuerschraube gedreht werden. Die Gewerbesteuer wird auf dem Niveau bleiben. Die Grundsteuern A+B für Häuslesbesitzer und Landwirte sind bereits vom Rat etwas erhöht worden. Dies wird ab 2019 umgesetzt. Davon erhofft sich die Stadt Mehreinnahmen von rund 50 000 Euro.

Gebühren auf dem Prüfstand

Die Gebühren: Die werden genauer unter die Lupe genommen. Der Kostendeckungsgrad der Einrichtungen soll erhöht werden. So steht etwa die Neuberechnung der Friedhofsgebühren an. Derzeit decken die Gebühren bei Bestattungen rund 30 Prozent der Kosten. Landesweit liegt der Schnitt bei 50 Prozent. Und nach Verwaltungsvorstellung sollten die Gebühren rund 70 Prozent der Kosten decken. Diese Satzung wird derzeit überarbeitet, so dass dem Gemeinderat neue Gebührensätze vorgelegt werden können. Dass bei den Bestattungen eine komplette Kostendeckung erreicht wird, wie etwa bei der Baubehörde, ist aber unrealistisch und den Bürgern auch nicht zu vermitteln.

Auch städtische Einrichtungen produzieren jährlich ein erhebliches Defizit. Allein die Hallen in der Kernstadt und den Teilorten müssen jährlich mit rund 300 000 Euro bezuschusst werden. Dieses Defizit wird man wohl kaum deutlich reduzieren können. Aber über die Miethöhe kann man sich Gedanken machen. Und Ziel sollte es sein, Hallen möglichst kompakt zu belegen, so der Kämmerer.

Vereine mit ins Boot holen

Auch Vereine will man stärker einbeziehen. Zumindest die, die städtische Gebäude nutzen. Aus Sicht der Kämmerei sollten diese Vereine sich finanziell am Unterhalt der Gebäude beteiligen – Strom, Wasser, Heizung verursachen im städtischen Haushalt deutliche Kosten. „Es kann nicht sein, dass die Stadt alles bereit hält“, sagt Seifert – ohne dass die Nutznießer sich auch finanziell etwas engagieren. Zudem soll auch geprüft werden, ob alle Immobilien die die Stadt im Eigentum hat – und das sind viele – überhaupt noch benötigt werden.

Der Kernhaushalt ist das eine, das städtische Wasser- und Abwasserwerk das andere. Auch hier stehen Überprüfungen an. Der Schuldenstand lag Anfang 2018 bei rund 11,4 Millionen Euro im Abwasserwerk und bei 2,3 Millionen Euro beim Wasserwerk. Auch erforderliche Investitionen stehen an. In den vergangenen fünf Jahren sei eine Neukalkulation noch kein Thema gewesen, sagt die stellvertretende Kämmerin Bettina Neuburger. Doch nun ist dies ein Thema und soll angegangen werden.

Dabei spielt für das Abwasserwerk der Verlust durch die Anlage in Schweizer Franken kaum eine Rolle. Dies wird in der regelmäßigen Tilgung bereits eingerechnet und bezahlt, wobei hier das ungute Ende für den städtischen Haushalt kommt: Dieser Spekulationsverlust darf nicht auf die Gebühren umgelegt werden, sondern die Stadt muss dies bezahlen.

Nicht alles auf einmal, aber Schritt für Schritt wollen Seifert und Neuburger diese Themen bearbeiten und dann dem Gemeinderat Vorschläge unterbreiten. Letztlich liegt die Entscheidung bei den Räten.