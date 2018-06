Gaststätten werden zu WM-Arenen

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland spielt das deutsche Nationalteam am Sonntag gegen Mexiko. Zu Hause fiebern die Fans mit ihren Fußballhelden. In vielen Gemeinden wird dabei gemeinsam geschaut – in Sportheimen, in Kneipen und Gasthäusern oder in Vereinsheimen und Buden.

Bei der Riedlinger Stadtverwaltung liegen momentan keine Anfragen bezüglich eines Public Viewings vor. „Sollte eine solche Veranstaltung in größerem Rahmen oder auf öffentlicher Verkehrsfläche oder auf Sportgeländen geplant sein, muss dies rechtzeitig bei der Stadt beantragt werden“, sagt Hauptamtsleiter Christian Simon. Denn Public Viewing sei eine Veranstaltung für die unter Umständen mehrere Vorschriften beachtet werden müssen, wie beispielsweise die Versammlungsstättenverordnung, das Polizeigesetz und das Gaststättengesetz. Deshalb sei ein Antrag mit den entsprechenden Anforderungen erforderlich. Ebenso sollte vom Veranstalter geprüft werden, ob dafür extra Gema-Gebühren anfallen.

Anders sieht es in den Kneipen und den dazugehörenden Biergärten aus. Da gebe es keine Sonderauflagen durch die Stadt, so Simon. Jedoch dürfe der Betrieb die Nachbarschaft durch Lärm nicht beeinträchtigen. Die Wirte sollten zudem die Themen Lizenzpflicht und Gema-Gebühren abklären, um auf der sicheren Seite zu sein.

Zwar besagt die Lärmschutzverordnung, dass ab 22 Uhr die Ruhezeit beginnt. Allerdings wurde die Verordnung für die Dauer der WM gelockert. In der Stadt Riedlingen gilt ohnehin die Vereinbarung, dass in Gartenwirtschaften unter Berücksichtigung der Interessen der Nachbarn, Fußballspiele bis 23 Uhr angesehen werden können. Das gemeinsame Fußballgucken gehöre bei einem solchen Ereignis laut Bundeskabinett einfach dazu und der Bundesrat habe dieser Empfehlung auch inzwischen zugestimmt, erklärt der Leiter des Hauptamts. „Wir hoffen hier auch auf die Toleranz der nicht fußballverrückten Nachbarn, die hoffentlich Freud und Leid der Fußballfans in der Zeit der WM mit mehr Toleranz sehen.“ Grundsätzlich sei auch von Seiten der Fußballfans die Toleranz gegenüber Nachbarn und Anwohnern zu wahren, die am nächsten Tag zur Arbeit müssen und ein Recht auf Ruhe zum Schlafen und Erholen haben. Da die Fußballweltmeisterschaft in Russland stattfindet und kaum eine Spielbegegnung nach 20 Uhr beginnt, wird sich dieser Zeitraum wahrscheinlich ohnehin vielfach erübrigen. „Wir als Stadtverwaltung hoffen, dass es ein freudiges Fußballfest ohne Zwischenfälle, Unfälle oder Beschwerden gibt“, so Simon.

Übertragung auf großen Fernsehern

So steht dem gemeinsamen Fußballerlebnis nichts mehr im Wege. In Riedlingen kann in vielen Kneipen und Gaststätten Fußball geschaut werden. Im „Kreuz“ bei Wirt Soto Filippidis sind seit Tagen vier Stockwerke des Gasthauses mit Flaggen geschmückt. „Jedes Spiel, jedes Tor“ wird übertragen, bei schönem Wetter im Biergarten auf einem 75-Zoll-Fernseher. Auch bei seinen Eltern, im Restaurant Mykonos, gibt es neben griechischen Spezialitäten Fußballübertragung im Biergarten. Im Plaza wird auf einer Großleinwand übertragen, außerdem hat Plaza-Wirt Demertji Tzevit extra einen neuen Fernseher angeschafft, der zwei Drittel des Tresens einnimmt und das Fußballgeschehen bis in den Biergarten überträgt. WM-Stimmung auf mehreren Fernsehern gibt es auch im Donau Duck.

In der Heimat von Mario Gomez wird die WM im Sportheim auf der großen Leinwand zum gemeinsamen Erlebnis. „In der Vorrunde werden dort alle Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt“, sagt Wolfgang Winkler vom Unlinger Sportverein. Und dann auch die Spiele des Viertel-, Halb- und des Finales. Zum ersten Spiel am Sonntag werde es wohl voll sein im Sportheim, vermutet Winkler, der gegen Mexiko auf ein 3:0 tippt.

Gemeinsames Fußballgucken ist auch im Biergarten des Zwiefalter Bierhimmels möglich. Dort werden bei gutem Wetter alle Spiele übertragen. In Langenenslingen ist das Sportheim eine Anlaufstelle für WM-Fans. In Bad Buchau können Fußballfans in der Badstube im Kurzentrum die Spiele der WM anschauen. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden gezeigt und auch – bis auf vier Spiele – die der anderen Begegnungen. Am Sonntag veranstaltet der Offinger Musikverein seine Brunnenhockete. Damit auch die Fußballfans auf ihre Kosten kommen, ist ab 17 Uhr Public Viewing beim Spiel Deutschland gegen Mexiko. Die anderen Deutschland-Spiele werden von der Dorfgemeinschaft in der WM-Arena mitten im Dorf angeschaut.

In der Federseegemeinde Tiefenbach wird zu den WM-Spielen der deutschen Nationalmannschaft der Gemeindesaal zum WM-Studio umfunktioniert. Immer eine Stunde vor Anpfiff wird das Studio geöffnet, informiert der Jugendtreff Tiefenbach.