Gartenabfälle geraten in Brand

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Montagmittag in Riedlingen ein Haufen mit Gartenabfällen in Brand geraten. Die Ausbreitung des Feuers konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

Der Brand eines Baumes oder eines Zauns am Rande der Riedlinger Innenstadt wurde der Leitstelle Biberach gegen 12.30 Uhr bei gemeldet, wie die Feuerwehr berichtet. Beim Eintreffen der Wehr wurde dann allerdings in einem Gartengrundstück am Friedhofsparkplatz ein brennender Gartenabfallhaufen festgestellt.

Da sich das Feuer direkt unter Bäumen befand, bestand die Gefahr, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Die Feuerwehr konnte dies allerdings verhindern und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurde über ein Standrohr die städtische Wasserversorgung angezapft.

Für die Nachlöscharbeiten musste das Brandgut, bestehend aus Rasenschnitt, Zweige und Äste, mit Mistgabeln und Haken auseinander gezogen und abgelöscht werden. Die Feuerwehr Riedlingen war mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort, auch die Polizei war am Brandort.