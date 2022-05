Das ist um und auf dem Riedlinger Flohmarkt am Samstag geboten

Langspielplatten, Kinderspielzeug, alte Tassen, Krüge, Becher – die einen sind auf der Suche danach, die anderen verkaufen es am kommenden Samstag, wenn in Riedlingen über 600 Stände aufgebaut werden und beim 48. Flohmarkt gehandelt werden darf. Für das typische Riedlinger Flohmarktfeeling sorgen Bands mit Livemusik und Vereine, die „rund um den Stock“ bewirten.

Die Sonne wird am Samstagmorgen noch nicht aufgegangen sein, wenn es in den Gassen Riedlingens bereits von Menschen wuselt. Eine fröhliche Betriebsamkeit liegt dann über der Innenstadt. Tapeziertische werden aufgebaut, Kisten ausgepackt und verkaufsfördernd platziert. So manchen wird der Inhalt seiner Kisten überraschen, hat er sie doch zwei Jahre nicht zu Gesicht bekommen.

Etwa 30 Stände bleiben frei

Nun kommt die alte Ware wieder an die Luft. Neue hat sich in den zwei Jahren angesammelt. Dieser Tage werden Keller, Bühnen und Schränke durchforstet, um das Angebot anzureichern. Es ist noch einiges zu tun, bevor es am Samstag los geht. So auch beim Veranstalter, dem Riedlinger Handels- und Gewerbeverband. Während vor Corona kaum ein Standplatz frei blieb, waren manche Händler in diesem Jahr eher zurückhaltend. So werden es in diesem Jahr etwa 30 Stände weniger sein. Allerdings fällt es manchem Nachzügler auch drei Tage vor dem Flohmarkt noch ein, nach einem Standplatz zu fragen. Außerdem warten am Samstagmorgen sogenannte fliegende Händler auf Restplätze, die dann ab 7 Uhr vergeben werden.

Parkverbote und Rettungsgassen

Der Bauhof beschildert in den Tagen vor dem Großereignis Straßen und Gassen. Damit Besucher nicht am Freitagabend ihr Auto irgendwo abstellen und es am Samstagmorgen zugebaut von Flohmarktständen wieder finden. Auch die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass wichtige Verkehrsknotenpunkte nicht einfach zugeparkt werden dürfen. Es muss am Samstag Platz für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr sein. Deshalb bittet das Ordnungsamt darum, nicht da zu parken, wo es verboten ist. Zur Not müsste abgeschleppt werden, sagt Ordnungsamtsleiterin Claudia Schulze.

Parkplätze gibt es am Ende des Brühlwegs, in der Tiefgarage, hinter der Jettankstelle und auf dem Festplatz. Und wer es ganz bequem haben möchte, parkt im Gewerbegebiet „Mancherloch“ oder im Wohngebiet „Klinge“ und nutzt den Shuttlebus der Firma Walk. Der Bus fährt zwischen 7 und 17 Uhr, im Rundlauf und 20-Minuten-Takt. Zusteigen kann man an den Bushaltestellen beim Baumarkt Selg und bei Edeka, an allen drei Haltestellen im Wohngebiet „Klinge“ (Fischer- und Holy-Straße und am Kindergarten) und er fährt bis zu Form und Test in der Zwiefalter Straße. Näher kann man ans Flohmarktgelände nicht kutschiert werden. Der Shuttleservice ist kostenfrei, bezahlt wird er vom Veranstalter, dem Riedlinger Handels- und Gewerbeverband.

Donaufestival beginnt um 11 Uhr

Wieder mit im Boot ist nach sechs Jahren Pause das Riedlinger Jugendforum, das das Donaufestival aufleben lässt. Die Insel wird für alle Altersklassen frei zugänglich sein, kostet keinen Eintritt und die Bands treten zwischen 11 und 19.30 Uhr auf. Auf der Bühne stehen regionale und überregionale Bands und DJs. Die Auswahl haben die Jufo-Leute getroffen. Dabei sind: LuknDave, Malastaire, Dogbrother, Cover Crash, El Frico b2b Valentino Volta. Und als Local Act wird die Band „Sheriff“ gegen 14.45 Uhr mit Bandmitgliedern rund um Christof Gerster auftreten.

Jede Menge Musik gibt es auch „rund um den Stock“, wie die Innenstadt Riedlingens bei Einheimischen heißt. Dort sorgt Live-Musik für gute Laune. Friedemann Benner spielt mit Freunden auf dem Marktplatz. Ralf Kopp wird am Wochenmarkt mit Rock- und Pop-Songs unterhalten und auf dem Stadthallenplatz „Knapp ein Jahr“ mit Countrymusik. Am Schwedenbrunnen treten „TenBeatFeed“ auf und am Kaplaneihaus die „Outbreakers“.

Flohmarkttheater findet nicht statt

Abgesagt hat für dieses Jahr das Riedlinger Flohmarkttheater, das sonst für Theater-Unterhaltung im Stadtgraben gesorgt hat. Kinderbespaßung gibt es auf dem Festplatz. Dort findet das Frühlingsfest mit Karussell und Losbude statt.