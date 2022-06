Ganz nah dran an den Ausbildungsberufen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schreiner, Industriekauffrau/-mann, Medizinische Fachangestellte, Automatenfachmann, Bürokauffrau/-mann, Industriemechanikerin, … das ist nur ein Bruchteil der Berufe, die die SchülerInnen des Kaufmännischen Berufskollegs I in ihrer Praktikumswoche im Mai ausprobierten.

Die zwei Klassen, einmal 19 und einmal 20 SchülerInnen, mussten sich im Vorfeld selber um ihre Praktikumsstellen kümmern – die einzige Vorgabe war, dass sie in einen anerkannten Ausbildungsberuf reinschnuppern sollten. Die Organisation ging manchen schnell und leicht von der Hand, andere wiederum hatten Schwierigkeiten, sich in dem großen Berufsfeld zurechtzufinden. Doch kurz vor dem anberaumten Zeitraum waren alle SchülerInnen „versorgt“ und konnten sich in ihren Berufen orientieren und einfinden. Ihre Aufgaben parallel zu denen im Praktikum waren noch die Erstellung eines Berichtshefts, wobei alle die gleichen Fragen abarbeiten sollten und das Kreieren einer Präsentation über die Praktikumswoche, die dann in der letzten Schulwoche vor den Pfingstferien allen SchülerInnen der zwei Klassen und den Klassenlehrerinnen Ute Bez und Vera Magino präsentiert wurde.

Vielfältigste Präsentationen bestimmten diese zwei Tage, alle hatten die Möglichkeit, nochmal die Zeit zu rekapitulieren und bekamen Einblicke in Berufsfelder, die sie manchmal gar nicht bedacht hatten. Einige der Praktikanten hatten sogar Werkstücke oder Proben angefertigt und brachten diese als Anschauungsmaterial mit und teilten so ganz andere Einblicke.

Beide Leistungen, das Berichtsheft und die Präsentation, ergaben dann die Projektkompetenznote, die am Ende auch im Zeugnis stehen wird.

Ute Bez hatte zum Schluss noch um Feedback gebeten und was dabei als Ergebnis offenbar wurde, ermutigte zu einem neuen Durchlauf im nächsten Schuljahr.