Gallusmarkt: Das „Kaufhaus unter freiem Himmel“ zieht noch immer

Der Duft von Magenbrot, der in der Luft liegt; viele Kinder, die es ab 11.15 Uhr durch Riedlingen in Richtung Rummel zieht, wo die rasanten Attraktionen warten; eine Innenstadt voller Stände und dazu Massen an Menschen, die zum Flanieren, Schauen, Genießen kommen und am Vorabend ein beeindruckendes Feuerwerk – das ist der Gallusmarkt in Riedlingen.

Ein perfektes Gallusmarktwochenende liegt hinter Riedlingen. Zumindest was das Wetter betrifft. Denn musste man in den vergangenen Jahren auch mal mit Handschuhen und dicker Jacke durch die Riedlinger Straßen marschieren, waren dieses Wochenende auch viele Menschen in kurzen Ärmeln und T-Shirts zu sehen, die von Stand zu Stand flanierten oder sich zum kurzen Plausch mit Bekannten stehen blieben.

Thomas Dorer ist froh um die warmen Temperaturen. Der Mann hat auch schon andere Tage in Riedlingen erlebt. Graupelschauer, Kälte, Regen. Der Händler aus Fischerbach im Schwarzwald kommt seit zwölf Jahren nach Riedlingen, sein Vorgänger – von dem er das Geschäft übernommen hat – war ebenfalls über 25 Jahre da. Und immer am gleichen Platz: Vor dem Schuhhaus Breitfeld verkauft Dorer Wachstischdecken, aber auch Tischdecken aus Funktionsstoff.

Ehrlich zu den Riedlingern

Rund zwei Stunden dauert eine Fahrt aus dem Kinzigtal nach Riedlingen. Doch Dorer nimmt die Fahrt Jahr für Jahr auf sich. Denn Riedlingen ist für ihn immer ein guter Markt. „Wir leben von der Stammkundschaft und Riedlingen ist ein treues Publikum“, sagt er. Schon sein Vorgänger habe immer gesagt: „Wenn du in Riedlingen zu den Leuten ehrlich bist, kommen sie auch zurück.“

Und das tun sie. Eine Kundin lässt sich gerade eine Wachstischdecke auf die exakte Größe abschneiden. „Das ist nicht die erste, die ich bei Ihnen kaufe“, sagt sie. Auch sie schätzt es, dass sie die Ware anfassen, direkt vor Ort sehen kann. Und, dass es hochwertige Qualität ist. Das kostet dann zwei, drei Euro mehr als im Internet, sei aber langlebiger. Und Dorer, der Märkte zwischen Karlsruhe und Basel abklappert, ist auch heuer zufrieden: Es sei jedes Jahr ungefähr gleich.

Eine Händlerin nebenan teilt die Einschätzung. Obwohl die warmen Temperaturen ihr das Geschäft eigentlich vermiesen müssten, denn sie verkauft Mützen für die kalte Jahreszeit. Aber sie habe eine feste Stammkundschaft in Riedlingen. „Riedlingen ist ein Traditionsmarkt“, sagt sie. Und es sei auch gut, dass bereits die Kinder früh an den Markt herangeführt werden: Denn wenn sie schulfrei erhalten, merken sie sich, dass der Gallusmarkt was besonderes ist, glaubt sie.

Nicht so zufrieden ist Giovanni Bordello vom Stand gegenüber. Der gebürtige Sizilianer ist seit 39 Jahren in Sachen Markthandel unterwegs und seit mehr als 30 Jahren kommt er nach Riedlingen. Bordello putzt Schuhe mit seinem Ledermittel und seinem Lederwachs. Er sieht eine nachlassende Attraktivität des Marktgeschäfts – auch in Riedlingen. Die Leute schauen nur noch, bummeln, aber kaufen nicht. „Früher haben sich die Menschen hier komplett eingedeckt, weil es nichts anderes gegeben hat“, meint er. Doch nun werde immer weniger gekauft. Allmählich geht es für ihn aber an die Wirtschaftlichkeitsgrenze. „Wir sind das Kaufhaus unter freiem Himmel“, sagt er – und er vermisst die Wertschätzung für diese Dienstleistung.

Wachstischdecken, Mützen oder Lederpflege – das sind nur drei von insgesamt 300 Ständen die sich von der Hindenburgstraße bis in die Innenstadt ziehen. Zu finden gab es auch dieses Jahr fast alles, was das Käuferherz begehrt: Von der Unterwäsche bis zu den Kopfbedeckungen konnte man sich eindecken; Gewürze in allen Varianten; winkende Katzen an „Schnick-Schnack“- und Dekoständen; die Spielwarenhändler mit ihren Fahrzeugen waren von den Kindern umlagert und dazu Stände mit Staubsaugerersatzteilen oder an denen Haushaltsartikel oder Multifunktionshobel lautstark angepriesen wurden. Und natürlich stehen die Schlangen vor den Essensständen, die im Marktgebiet verteilt sind.