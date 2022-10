Galeriekonzert im Spital zum Heiligen Geist

Musik, gespielt auf historischen Instrumenten, ist seit längerer Zeit sehr beliebt, und seit über zehn Jahren veranstaltet der Altertumsverein Riedlingen jährlich zwei sogenannte „Galeriekonzerte“. Im Spital zum Heiligen Geist steht ein Hammerflügel des in Riedlingen 1782 geborenen und in Wien 1851 gestorbenen Klavierbauers Conrad Graf. Dieses kostbare Instrument aus der Zeit um 1824 wurde von der Pro-Arte-Stiftung der Kreissparkasse Biberach erworben und dem Museum zur Verfügung gestellt, wie der Altertumsverein mitteilt. International renommierte Künstler nutzen gerne die Gelegenheit, dieses kostbare Instrument zu spielen und nehmen von sich aus Kontakt mit dem Altertumsverein auf. Am Samstag, 22. Oktober, wird Tobias Koch um 19 Uhr das historische Instrument spielen, begleitet vom Hornisten Stefan Katte. Tobias Koch gilt seit langem als einer der profiliertesten Interpreten auf dem Gebiet der klassischen und romantischen Aufführungspraxis. Der international bekannte Pianist freut sich, in der Heimat des Klavierbauers Conrad Graf spielen zu können. Gemeinsam mit Stefan Katte, der sich auf historische Hörner spezialisiert hat, werden Werke von Beethoven, Schumann, Rossini und Moscheles zu hören sein. Karten können im Vorverkauf erworben werden am Montag, 17. Oktober, von 9 bis 12 Uhr im Museum Schöne Stiege. Eine Karte für Mitglieder des Altertumsvereins kostet 18 Euro, Nichtmitglieder bezahlen 22 Euro.