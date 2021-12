Galerie zeigt neue Blackwell-Bilder

In der Galerie Scopes sind neue Bildes des englischen Künstlers Tony Blackwell eingetroffen. Am Freitag, 3. Dezember, ist die Eröffnung am Weibermarkt. Die Ausstellung läuft bis 14. Januar.

Tony Blackwell, geboren 1937 in Canterbury, hat mit 15 Jahren die Schule verlassen. Er hat verschiedene Jobs gemacht, vorwiegend am Bau. „Seine Land- und Seelandschaftsbilder malt er in der Englischen Tradition, die seit dem 18. Jahrhundert mit Gainsborough und Wilson, weiter im 19. Jahrhundert mit Constable bis ins 20. Jahrhundert mit Seago vertreten ist. Der Einfluss der französischen Impressionisten hat sich auch bemerkbar gemacht. Daraus entsteht eine Begegnung von Stimmung, Licht und vor allem Leichtigkeit. Dies alles hat Blackwell geprägt und führt dazu, dass er einmaliger Künstler geworden ist“, schreibt sein Londoner Galerist.