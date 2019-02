Nach vier Jahren war es mal wieder eine Frau, die dieses Jahr zur Mohrin gewaschen wurde. Die Hinweise bei der „Mohrenwäsche in neuem Gewand“ deuteten bald auf sie hin: Strümpfe, klein von Statur, ein „Star“, der mit Herz das Geschehen der Stadt in ihren Reden auf die Schippe nimmt – das kann nur die Büttenrednerin Gabi Seifried sein. Sie sei „praktisch die weibliche Ausgabe des Gole“, hieß es auf der Bühne.

Am Ende stand Gabi Seifried, im Nachthemd der „Weiber von der Stadt“ und mit einem rot-weißen Hut gekleidet, mit allen Insignien der Fasnetsmacht in ihrem Zuber auf der Bühne – angestrahlt vom Scheinwerfer und gehuldigt von den Narren: Eine Marotte als Zeichen der Macht hat sie erhalten; ein Wascheimerchen, das sie immer tragen muss; eine Urkunde, die sie als Ehrenmohrin auszeichnet und zudem erstmals in diesem Jahr überreichte ihr Zunftmeister Thomas Maichel ein Schärpe, die auch nach außen ihren Status signalisiert.

Sehr kurzweilig haben die Wäschweiber die diesjährige Mohrenwäsche vor vielen Besuchern am Wochenmarkt präsentiert. Auch die Inszenierung war beeindruckend: die Häuser angestrahlt in Narrenfarben, grün, gelb, weiß, rot. Über der Bühne leuchtete „Mohrenwäsche 2019“ am ehemaligen Spital, wo auch Lichtilluminationen für eine schöne Atmosphäre sorgten. Die Narren waren rechts und links der Bühne aufgestellt, dazu die Ehrennarren auf einer eigenen Bühne – der Rahmen hat gepasst.

Tür um Tür geöffnet

Zweigeteilt war der neue Ablauf der Zeremonie. In Reimen führten die Waschweiber auf der Bühne relativ schnell zur gesuchten Person. „Zauberhaft und scheibchenweise“ wurden die Hinweise präsentiert. Denn wie beim Zirkus stand eine große, hochkant gestellte Kiste – in den narrenfarben gehalten – auf der Bühne, in vier Türchen unterteilt. Tür um Tür wurde geöffnet mit Hinweisen, ehe die gesuchte Person aus der Kiste trat.

Die Hinweise waren nicht einfach – närrische Strempf, ein Stern, ein Herz? „Das passt au ganz genau, es liebt den Gole onsre Frau. Ond s’Städtle hot se liebevoll im Blick bei ihre Vorträg – mit großem Geschick.“ Da ist der „Groscha gfalla“: „Ein närrisch Weib von der Stadt, steht für uns zur Wäsch parat! Älle Türen auf, dass jeder sieht –wir wäschat heit Gabi Seifried.“

Gabi Seifried ist seit vielen Jahren in der Riedlinger Fasnet präsent, bei den „Weibern von der Stadt“ und vor allem als Büttenrednerin. Seit sie 1995 erstmals eine Rede gehalten hat, war sie in der Riedlinger Narrenszene sehr gefragt. Spitzzüngig, pointenreich, vielfältig und mit Lokalkolorit – das zeichnet ihre Reden aus – sei es auf den Bällen der Zunft oder bei den Weibern von der Stadt. 2005 wurde die Riedlingerin sogar zum Büttenstar des SWR gewählt.

Brüder machen Leben zur „Hölle“

Auch bei der Mohrenwäsche musste sie im zweiten Teil des Prozedere ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen. Die Waschweiber-Truppe hatte die eine oder andere Anekdote ausgegraben. Etwa, dass sie eine Weile in Unlingen gelebt habe und dann vom dortigen Zunftmeister gefragt wurde, ob sie nicht ein Bussenweible werden will. Was sie denn geantwortet habe, wollten die Waschweiber wissen? Sie habe abgelehnt. „Wenn man als Boppele auf die Welt gekommen ist, geht das nicht“, habe sie gesagt. Und gedacht „nie im Leben“. Aber ein Seitenhieb auf die Unlinger war zudem von den Waschweibern noch fällig: Da sie weder arm noch „wiascht“ sei, hätte sie eh nicht mit den Unlingern mitlaufen können.

Man erfuhr zudem, dass ihr Mann zwar nicht närrisch sei, aber viel Humor habe und zudem eine weitere wichtige Funktion in der Fasnet: Er liefert Stoff für die Büttenreden. Auch, dass das Leben mit vier Brüdern „die Hölle“ war, konnte man erfahren, wobei sie einen Lieblingsbruder hernach nicht nennen wollte. Nach Riedlingen kam sie zurück, weil sie Zwillinge erwartete und an der Bürgerwehr schätzt sie ganz besonders die „feschen Uniformen“.

Gedichte noch parat

Aber, dass sie noch Fasnetsgedichte aus früheren Jahren auswendig kann, stellte sie unter Beweis. Und, dass sie die Geschichte der Mohrenwäsche sehr gut parat hatte, als ein Schwarzer von den Riedlingern geschrubbt wurde, weil sie glaubten, dass er sich nicht gewaschen habe. „Die Riedlinger haben gelernt, dass Schwarz nicht nur eine politische Einstellung, sondern auch eine Hautfarbe ist“, so Seifried.