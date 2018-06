FZ-Hock ersetzt das Riedlinger Stadtfest

Am Samstag, den 30. Juni findet der erste FZ-Hock des Fördervereins der Narrenzunft Riedlingen statt. Die Festivität auf dem Wochenmarkt ersetzt dieses Jahr und wohl zukünftig das Stadtfest.

Aufgrund des hohen Aufwandes, für das von der Zunft gestaltete Stadtfest, wurde nach einer Alternative gesucht. Die Kosten für Bühne mit Musik- und Lichtanlage sowie die zahlreichen Auflagen sind mittlerweile zu hoch, heißt es vom Veranstalter. Demnach stand in den letzten Jahren der Aufwand für den Verein in keiner Relation zum erwirtschafteten Ertrag.

Der Termin am ersten Juli-Wochende bleibt erhalten, doch Veranstaltungsort und Dauer sind nicht die selben. Der FZ-Hock beschränkt sich auf den Samstag. „Back to the roots“, so der Förderverein der Narrenzunft. Die Stadtfest-Alternative wird wie zu Beginn der Stadtfestgeschichte am Wochenmarkt ausgerichtet. Bei schlechtem Wetter steht somit das ehemalige Feuerwehrgerätehaus als Ausrichtungsort zur Verfügung.

Auf Fassanstich und musikalische Untermalung durch die Stadtmusik muss ebenfalls nicht verzichtet werden. Unter dem Motto „Take a chance to dance“ sorgt die Riedlinger Band Ten feet beat ab 20 Uhr für gute Stimmung. Die Besucher des FZ-Hocks können sich auf Musik aus den 70ern, über die 80er bis zu den aktuellen Charts freuen. Bewirtet wird der FZ-Hock durch den Trommler- und Fanfarenzug, sowie der Narrenzunft Riedlingen.