FVN Vereinsabend 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 19. November hat die Vorstandschaft des FV Neufra zum Jahresende alle ehrenamtlich tätigen Vereinsmitarbeiter und Ehrenmitglieder zum Vereinsabend in die Bäckerei Bochtler Riedlingen und anschließend ins Schützenhaus eingeladen.

Michael Bochtler, einer der Geschäftsführer der Bäckerei, empfing die FVN’ler und führte durch die Bäckerei und Konditorei. Hier erklärte er ausführlich woher die Materialien kommen und wie z.B. die verschiedenen Mehlsorten eingesetzt werden. Alle Gerätschaften wurden von ihm erklärt und ebenso auch wie die einzelnen Backwaren hergestellt werden. Die Führung wurde mit der Besichtigung der Konditorei und einer Kostprobe von Whisky-Pralinen abgerundet. Vorstand Norbert Selg bedankte sich bei Micheal Bochtler für die interessante und informative Führung und überreichte ihm ein Geschenk. Danach lud der FVN zum Essen ins Schützenhaus Riedlingen ein. Hier wurden die Gäste vom Team der Schützengilde bestens verköstigt.

Nach dem Essen dankte der FVN-Vorstand bei seiner Rede allen Mitarbeitern, derzeit über 50 Personen, für ihren Einsatz beim FVN in diesem Jahr. Nach zwei Lockdowns war bei vielen Motivation gefragt, wieder anzupacken. Vorstand Selg freute sich umso mehr, dass man ab Mitte 2021 alles wieder zum Laufen gebracht hat. Im Fußball und Turnen ist der FVN gut aufgestellt. Die Gruppen und Mannschaften sind mit qualifizierten Übungsleiterinnen und Trainern besetzt. Bei den Turngruppen hat man derzeit einen guten Zulauf. Auch in den Ressorts und dem Sportheim ist der Verein gut aufgestellt. Bei den Veranstaltungen wie dem Nachtflohmarkt, dem Sportwochenende und dem Open Air usw. konnte der FVN viele Besucher begrüßen. Allerdings verlor der Verein mit dem Tod von Eberhard Götz (Geländewart und Kassenprüfer) und mit Paul Eberhard zwei Mitglieder, welche dem Verein mit Rat und Tat zur Seite standen.

In der Vorschau ging der FVN-Vorstand auf die anstehenden Projekte ein und informierte über die Veranstaltungen im nächsten Jahr. Mit den FVN-Mottos: „Sport-Spaß-Spiel“ und „Einmal FVN, immer FVN“ dankte er nochmals allen für ihren Einsatz und lud zum Vereinsschießen ein. Vereinsmeister wurden Hubert Maichel in der Gesamtwertung, sein Sohn Jan bei der Blatterlwertung mit dem tagesbesten Schuss. Danach ließ man den gelungenen Abend mit vielen Gesprächen bis tief in die Nacht bei der Schützengilde ausklingen.