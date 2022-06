Der Verband Katholisches Landvolk lädt für Samstag, 18. Juni zur Fußwallfahrt nach Rot an der Rot ein. Los geht es um 6 Uhr bei der Klosterkirche in Berkheim-Bonlanden, Berkheim, Zell nach Rot an der Rot. Um 9.30 Uhr ist ein Gottesdienst in der Klosterkirche St. Verena in Rot geplant. Gegen 11 Uhr geht es auf den Rückweg über Mettenberg und Eichenberg, die Rückkehr in Bonlanden ist gegen 14 Uhr geplant. Die Wegstrecke hin und zurück beträgt 20 Kilometer. Die Teilnehmer werden gebeten, Getränke und Vesper für unterwegs mitzunehmen. Anmeldung und weitere Informationen bei Landvolkpfarrer Paul Notz, Telefon 07354/9373660.