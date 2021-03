Furcht vor dem Stich in den Arm

Bewohner und Mitarbeiter des Hauses Gabriel der St. Elisabeth-Stiftung in Riedlingen ließen sich am vergangenen Montag impfen. 46 Menschen nahmen das Angebot einer Immunisierung gegen das Coronavirus an und hoffen auf einen Schutz gegen die Pandemie nach der zweiten Impfung. Mit teilweise gemischten Gefühlen sahen Bewohner und Mitarbeiter des Riedlinger Hauses Gabriel der St. Elisabeth-Stiftung dem ersten Impftermin am Montag entgegen.

Zweite Impfung ist mit Hoffnung verknüpft

Manche waren aufgeregt, andere sorgten sich wegen des Nadelstichs. Der Großteil der impfwilligen 15 Bewohner und 31 Mitarbeiter der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung freute sich über die Möglichkeit, sich immunisieren zu lassen. „Alle hier hoffen natürlich auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen, sobald sie die zweite Impfung erhalten haben“, sagte Andreas Rauch, Leiter des Hauses Gabriel.