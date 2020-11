Funktionsstellen neu besetzt

Am Kreisgymnasium in Riedlingen wurden die Funktionsstellen – Leitung der Unterstufe und Digitalisierung – neu besetzt.

Künftig ist Dorothea Hoffmann zuständig für die Belange der Unterstufe. Sie löst in dieser Funktion Bernd Lippmann ab, der neue Aufgaben als Fachberater für Deutsch am Regierungspräsidium Tübingen wahrnimmt. Als Abteilungsleiterin koordiniert Frau Hoffmann Projekte und Veranstaltungen in den Klassenstufen 5 – 7. Ihr vielfältiger Wirkungsbereich umfasst aber auch die Organisation von klassenübergreifenden Lernstandserhebungen oder die Betreuung chronisch kranker Kinder.

Das Kreisgymnasium entwickelt einen schuleigenen Medienentwicklungsplan (MEP), um die Erfordernisse der fortschreitenden Digitalisierung und die Vorgaben des Bildungsplans zu erfüllen. Pascal Maucher unterstützt die Schulleitung ab sofort bei dieser Aufgabe. Dazu gehört die Planung, wie die Digitalisierung in einem pädagogisch sinnvollen Rahmen eingesetzt werden kann und die entsprechende Evaluierung des Unterrichts.