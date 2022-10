Die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau e.V. bietet einen zweiteiligen Online-Workshop an am Dienstag, 8.November, und am Dienstag, 22. November, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr zum Thema: „Füße – fit gemacht für den Winter“. Die Referentin Maria Christ ist laut Information der Veranstalter zertifizierte Bewegungspädagogin der Franklin-Methode®, und wird in den beiden Workshop-Angeboten anatomische Grundlagen über Füße vermitteln. Aufbauend dazu lernen die Teilnehmer verschiedene Trainings- und Imaginationsmöglichkeiten zur besseren Beweglichkeit ihrer Füße und Kräftigung Ihrer Fußmuskulatur kennen. Weitere Information und Anmeldung bis zum 27. Oktober per E-Mail: info@keb-bc-slg.de oder online unter www.keb-bc-slg.de