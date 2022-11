Für mehr Bildung und weniger Leid

Fünf Projekte und Vereine aus der Region Riedlingen haben je 4700 Euro aus dem Spendentopf der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ im vergangenen Jahr erhalten. Das bedeutet eine Summe von 23 500 Euro, mit der Ehrenamtliche aus der Region ihre wertvolle Arbeit in aller Welt fortsetzen können, um Fluchtursachen zu bekämpfen. In Burkia Faso konnte durch die lokale Unterstützung die Berufsschule fertig gestellt werden. In Tansania wird durch die Hilfe die Ausbildung Jugendlicher gesichert. In Kamerun halfen die Spenden beim Umbau der Schule und in Rumänien unterstützt das Geld beim Kauf eines Feuerwehrautos.

Die schönste Nachricht, die Dr. Reginamaria Eder aus Kamerun nach Riedlingen schickt, ist, dass es ihrer Stiftungspartnerin Patience Mollè gesundheitlich soweit besser geht, dass unter ihrer Leitung die Baumaßnahmen in der Berufsschule Doriana fertiggestellt werden konnten. Die HUPJEFI-Zentren böten für die vielen Mädchen gute Zukunftschancen. Eines der ersten Mädchen, die Patience Mollè in der Anfangszeit aufgenommen hat, ist nun an der Doriana ausgebildete Fachlehrerin mit dem professionellen Niveau „Haute Couture“. Mit dem Geld aus der Aktion „Helfen bringt Freude“ konnten in der Trockenzeit die letzten Arbeiten an der Berufsschule Doriana beendet werden. Eine riesige Überschwemmung hatte alles rund um das Gebäude, auch die Zufahrt, unter Wasser gesetzt. Mit dem Beitrag der SZ-Leser wurde die Zufahrt wieder aufgeschüttet und der Eingangsbereich neu angelegt.

Die Schwesterngemeinschaft aus Kifungilo in Tansania sei voll Freude und Dankbarkeit über den großen Geldbetrag gewesen, sagt Richard Neubrand von der Ertinger Afrikahilfe. Zur Zeit sind 13 Jugendliche in Ausbildung im Schreiner und Schweißer Handwerk. Mit der Unterstützung von „Helfen bringt Freude“ kann das Gehalt für den Schreinermeister sowie ein Teil der Ausbildungskosten für die Lehrlinge bezahlt werden, da die Jugendlichen nicht in der Lage sind diese Gebühr zu erbringen. „Asante Sana (Herzlichen Dank) für Ihre Unterstützung“, sagt Richard Neubrand von der Ertinger Afrikahilfe.

„Wir waren die letzten Monate sehr aktiv, um unsere Ziele zu erreichen“, sagte Günther Wiedemann von der Alb-Donau-Rumänienhilfe. Mit zwei Lastwagen wurden Schulmöbel von Altshausen nach Balc im Bezirk Bihor gebracht. Ein Kleidertransport für arme Familien ging zur Kirche nach Valea lui Mihai. Bei der Caritas in Marghita war die Hilfsorganisation zweimal mit Heil- und Hilfsmitteln für die beiden Pflegeheime. Ein neuer Kühlraum müsse leider noch warten, ein Feuerwehrauto für die Gemeinde Balc sei wichtiger gewesen, sagt Wiedemann. In der Gegend waren innerhalnb eines Jahres drei Häuser abgebrannt. Es gibt bisher keine richtige Feuerwehr und kein Feuerwehrfahrzeug. Die Beschaffung eines Feuerwehrautos sei ein größeres Problem gewesen, so Wiedemann. Einsatzfähige Fahrzeuge kosteten mehr als geplant. Aber mit den Geld der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“, zwei Großspenden und vielen kleinen Unterstützungen, gelang es, ein passendes Auto zu finden. „Wir sind 1400 Kilometer durch Deutschland gefahren, um Fahrzeuge zu besichtigen“, erzählt Wiedemann. „Das Wichtigste ist gewesen, jemand zu finden, der unsere Ideologie versteht und nicht nur verkaufen will, sondern mit einem passenden Feuerwehrauto helfen möchte.“ Mit Michael Trachternach aus Recklinhausen hätten sie genau den richtigen Menschen mit einem passenden Fahrzeug gefunden. Er habe die Alb-Donau-Rumänienhilfe großartig unterstützt. So konnte ein komplett ausgerüstetes Feuerwehrauto gekauft werden, das sofort einsatzbereit ist. Viele Ausrüstungsgegenstände, unter anderem eine Rettungsschere, hat der Unterstützer aus Nordrhein-Westfalen dazu gepackt. Momentan wartet die Alb-Donau-Rumänienhilfe auf den Transporter, der das Fahrzeug zur Gemeinde nach Balc transportiert.

Auch in Burkina Faso konnte mit der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der Bau der Berufsschule weiter voran gebracht werden. Das Geld floss unter anderem in den Bau eines Brunnens mit Solarenergie zur ständigen Wasserversorgung. Und es gibt eine Erfolgsmeldung – Marlene Müller vom Treffpunkt Weltkirche hatte mit Pfarrer Emanuel Sawadogo in Burkina Faso telefoniert. Die Berufsschule in Kaya konnte fertiggestellt werden und am 15. Oktober hat das neue Schuljahr begonnen. Für deutschen Standard sei es unvorstellbar, wie der Bau hochgezogen wurde. Arbeitsschutzmaßnahmen seien dabei ein totales Fremdwort. Die Räume seien nur halbfertig. Möbel gibt es aufgrund des Geldmangels nicht. Auch die Schulkantine sei nur „gebastelt“. Aber es wird unterrichtet. Laut Emanuel Sawadogo sind in Burkina Faso zwei Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht vor den Terrortruppen des IS. In dem Land, in dem zirka 40 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt, bitten Frauen und Kinder um Hilfe. Immer wieder organisiert der Pfarrer eine Verteilung von Grundnahrungsmitteln an die Bedürftigen und eine gemeinsame Mahlzeit.

Das fünfte Projekt im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung, das von der Redaktion in Biberach betreut wurde, ist der Verein Ushirika, der eine Berufsschule und viele Schüler im kenianischen Hinterland unterstützt hat. Wie die Schwäbische Zeitung berichtete, stellt der Uttenweiler Verein wegen Ungereimtheiten und nicht eingehaltener Versprechen sein Engagement für die Berufsschule in Msulwa ein.