Für Mädchen eine Chance auf einen Beruf schaffen

Durch die Corona-Pandemie sind in Uganda viele Menschen arbeitslos geworden. Kindern und Jugendlichen war der Schulbesuch während des zweijährigen Lockdowns verwehrt. Besonders betroffen von der Situation sind Mädchen, im Alter von 14 bis 16 Jahren. Ihnen will Pfarrer Dr. Mayanja Gonzaga Lutwama helfen – mit dem Bau eines Ausbildungszentrums mit Berufsschule. Die Gebäude dafür sind vorhanden. Der Innenausbau und die Ausstattung müssen finanziert werden. Dafür braucht es etwa 40 000 Euro, die durch Spenden zusammengetragen werden sollen. So hofft der Daugendorfer Pfarrer zusammen mit dem Cecilia Förderverein auf Unterstützung aus der Region.

Der katholische Pfarrer, der seit 2019 in der Riedlinger Seelsorgeeinheit arbeitet, hat für sein Heimatland schon zahlreiche Projekte auf die Beine gestellt. 2017 wurde eine Musikschule realisiert, 2020 ein solarbetriebener Brunnen gebaut, eine Küchenausstattung für eine Schule bezahlt und das Gehalt der Musiklehrerinnen während der Coronapandemie übernommen. Wichtig ist dem Pfarrer dabei, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten „Am besten ist es, wenn wir die Selbstständigkeit hinbekommen“, sagt Pfarrer Gonzaga.

Das sei schwer, aber machbar, wie sich am Brunnenprojekt zeigt, das mittlerweile ein Selbstläufer sei und keine Unterstützung mehr brauche. Die Projekte sollen vor allem den Menschen für ihre eigene Entwicklung helfen und dabei umwelt- und ressourcenschonend sein.

Ausbildung zur Schneiderin oder Fridsurin

Für die Berufsschule für Mädchen und junge Frauen in Nalukolongo, in der Nähe von Kampala, hat die Partnerorganisation, die Cecilia Foundation, zwei Gebäude zur Verfügung gestellt. „Die Mauern stehen also schon“, sagt der Daugendorfer Pfarrer. Geplant sei, den Mädchen Ausbildungen im Schneidern, Weben, Stricken; im Friseurhandwerk, im Kochen und Backen zu ermöglichen. Auch sollen sie Sprachen und wirtschaftliche Grundkenntnisse und Instrumentalunterricht bekommen.

„Obwohl viele Kinder zur Schule gehen wollen, fehlen ihnen leider die Mittel“, erzählt Gonzaga. Das ugandische Bildungssystem sei nicht in der Lage, die grundlegenden Lernbedingungen zu schaffen. Der Mangel an Schulgeld, Lehrern, Lehrmitteln und sanitären Einrichtungen seien die häufigsten Probleme.

Mädchen unterstützen

Mädchen und junge Frauen hätten es besonders schwer. Viele brechen die Schule ab, weil die Kosten für den Schulbesuch zu hoch seien, weil sie Kinderarbeit leisten müssten, missbraucht werden, sie ungeplant schwanger werden oder gesundheitliche Probleme haben. Sie werden nicht ermutigt und unterstützt, sich weiterzubilden. Auch heute noch würden viele früh verheiratet. Ihre Aufgabe bestehe darin, zunächst für ihre Geschwister und später für ihre eigenen Familien zu sorgen.

Fähigkeiten weiterentwickeln

Um den Kreis aus fehlender Bildung, Armut und Elend zu durchbrechen, engagiert sich der Daugendorfer Pfarrer zusammen mit dem Cecilia Förderverein und der Partnerorganisation die Cecilia Foundation vor Ort. „Die Mädchen sollen ihre Fähigkeiten entdecken und weiterentwickeln, damit sie später selbstständig werden und Verantwortung übernehmen“, so Gonzaga.

Spenden sind für den Aufbau gedacht

Wenn alles läuft wie geplant, soll das kleinere Gebäude in diesem Jahr noch fertiggestellt werden. „Dann könnten bereits 80 bis 100 Mädchen dort unterrichtet werden“, so der Pfarrer. Geplant ist nach der Fertigstellung etwa 200 Mädchen in verschiedenen Gruppen zu unterrichten. Auch hier spielt der Nachhaltigkeitsgedanke für den Pfarrer eine große Rolle. Die Spenden sind für den Aufbau der Schule gedacht. Später soll sie sich finanziell selbst tragen, dadurch, dass Schulgeld verlangt werde oder auch der große Schulsaal vermietet werden könnte. „In drei Jahren soll die Schule dann selbstständig sein“, sagt Gonzaga.

Den Spendern aus der Region ist Pfarrer Dr. Mayanja Gonzaga Lutwama sehr dankbar. Für die Realisierung des neuen Projektes braucht es weitere Hilfe. Wer unterstützen möchte, kann spenden: IBAN: DE57 6415 0020 0004 2770 11. Wer eine Spendenbescheinigung möchte, sollte im Verwendungszweck seine Adresse angeben. Mehr Infos gibt es auf der Homepage: cecilia-foerderverein-uganda.de.