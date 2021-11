Riedlingerin gewinnt Deutsche Meisterschaft der Bäckerjugend

Susanna Rupp, einstige Auszubildende und Mitarbeiterin der Altheimer Bäckerei Unger bei Riedlingen, hat am vergangenen Montag die Deutsche Meisterschaft der Bäckerjugend in der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim gewonnen. Damit ist sie die beste Nachwuchsbäckerin der Nation. Die 23-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr den landesweiten Wettbewerb in Baden-Württemberg dominiert.

„Anfang konnte ich es gar nicht richtig realisieren, dass ich diesen Titel gewonnen habe. Es war sehr emotional. Ich kann es noch kaum begreifen“, erzählt Susanna Rapp der SZ. „Für meinen weiteren Weg könnte das ein Game Changer sein.“

Ihr Roggenbrot machte Eindruck

Die Jury gab vor, innerhalb von fünf Stunden Kleingebäck, Plunder, Torte und ein Schaustück von hoher Qualität herzustellen – letzteres unter der thematischen Vorgabe „Brot ist gebacken in Natur“. Sie buk daraufhin ein stark gebackenes Roggenbrot und verzierte es mit einem Sirupteig. Auf der oberen Seite des Brots bildete sie Mühlsteine ab, die Mehl erzeugen, aber auch ein Wasserrad, dessen Riemen mit den Mühlsteinen verbunden ist.

Back aus Leidenschaft: Susanna Rupp, Siegerin der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend. (Foto: S. Rupp)

„Das symbolisiert die Wertschätzung und die nachhaltige Produktion von Mehl und Backwaren. Dieses Schaustück hat Eindruck gemacht“, erinnert sich die Bäckerin. Ihr Gesamtauftritt sei stimmig gewesen, weil sie sich ihre Zeit im Wettbewerb gut eingeteilt habe. „Der Zeitrahmen war knapp bemessen, deshalb gab es offenbar Pluspunkte für mein Timing. Auch der Anspruch an die Qualität im Ganzen ist sehr hoch.“

Sie sei dankbar für die tollen Begegnungen während der Meisterschaft mit Menschen, die ebenfalls für das Bäckerhandwerk brennen. Allerdings habe die Corona-Pandemie die Begeisterung mitunter gedämpft: Das ständige Aufschieben der Meisterschaft, die permanenten Coronatests und das Maskentragen habe vieles erschwert – unter anderem auch die Trainingsmöglichkeiten.

Obermeister der Bäckerinnung im Kreis Biberach zollt Respekt

„Das ist toll und ein wunderbares Aushängeschild für unser Bäckerhandwerk in der Region. So einen Titel gewinnt man nicht alle Tage“, sagt Alexander Keim, Obermeister der Bäcker-Innung in der Kreishandwerkerschaft Biberach. Er habe Susanna Rupp selbst bei einer Ausbildungsmesse erlebt und erinnert sich an ihre hohe Motivation.

Susanna Rupp hat die Deutsche Meisterschaft der Bäckerjugend in der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim gewonnen. (Foto: Peter Seydel)

„Sie ist sicherlich ein Ausnahmetalent.“ Keim glaubt, dass die hohen Standards der Ausbildung im Landkreis Biberach eine Voraussetzung dafür sind, gute Fertigkeiten zu erlangen. „Bei uns in der Region gibt es mehr kleinere Betriebe, in denen noch mehr Handarbeit gefordert ist als in anderen Regionen Deutschlands.“

Susanna Rupp meint, die Ausbildung bei ihrem Lehrmeister Oliver Unger in Altheim habe ein wichtiges Fundament für ihre Fähigkeiten gelegt. Zugleich sagt sie aber, die Zeit, in der sie dort gelernt und später gearbeitet habe, sei definitiv vorbei. „Ich habe noch Bezug zur Region Riedlingen, weil mein Freund und Familienangehörige dort leben.“ Inzwischen ist sie in Heidelberg und hat in diesem Jahr bereits die Meisterprüfungen sowohl für das Konditor- und als auch Bäckerhandwerk abgelegt. Zudem will sie bis zum Jahresende noch einen Abschluss als Betriebswirtin ablegen. „Künftig könnte ich mir vorstellen, einen eigenen kleinen Bäckerbetrieb zu führen. Ich schließe nicht aus, dass das in der Region Riedlingen passieren könnte.“

Zu Weihnachten mit Freunden durchatmen

Allerdings braucht sie nach einem anstrengenden Jahr eine Verschnaufpause zur Weihnachtszeit. Denn Susanna Rupp hat neben der Doppel-Meisterausbildung und der Vorbereitung für den Betriebswirt auch an 24 Wochenenden speziell für die Deutsche Meisterschaft der Bäckerjugend trainiert – immer das Wettbewerbspensum von genau fünf Stunden. „Ich will zu Weihnachten einfach mehr Zeit mit Freunden und der Familie verbringen.“ Da versteht es sich von selbst, dass Susanna in solchen Momenten keine Plätzchen backen will. „Ich könnte mir auch vorstellen, ins Ausland zu gehen. Aber das ist aufgrund der Pandemie nach wie vor schwierig.“