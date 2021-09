Führungswechsel beim DRK Riedlingen

Einen Wechsel in der obersten Führungsspitze hat es bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Riedlingen gegeben: Weil sie gerne kürzer treten möchte, gab Dr. Christa Enderle den Vorsitz ab, zu ihrer Nachfolgerin Doris Frick-Kottermanski gewählt.

Die Vorsitzende Christa Enderle freute sich über eine volle Halle. Alle Anwesenden hatten vor Betreten des Gebäudes die vereinsinterne Teststation durchlaufen um eine ansteckungsfreie Versammlung zu gewährleisten. Da 2020 die Hauptversammlung ausfallen musste, wurden dieses Mal zwei Jahre zusammengefasst. Die Totenehrung galt dem verstorbenen Walter Bertsch von der Gruppe 50-plus.

So wirkte sich Corona auf die Einsätze aus

Nach Protokollverlesung und Kassenbericht wurde in den Tätigkeitsberichten deutlich, dass die Arbeit auch in Coronazeiten kontinuierlich weiterlief. Machten 2019 noch vor allem Sanitätsdienste und Blutspendetermine den Hauptanteil an den 4500 Einsatzstunden aus, so kamen 2020 viele Stunden bei Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Pandemie zusammen. Die coronabedingte Neustrukturierung der Blutspendetermine führt zu einem wesentlich geringeren Personalbedarf und somit weniger Einsatzstunden. Für die Spender brachte sie eine Beschleunigung durch geregelte Durchlaufzeiten. Auch die Anzahl der Sanitätsdienste ging durch die Lockdowns drastisch zurück. Nahezu unverändert hingegen blieben die Einsatzzahlen der Schnelleinsatzgruppe und der Einsatzgruppe sowie die Stunden des Vorstands und der Bereitschaftsleitung. Während 2019 noch viele Fortbildungs- und Dienstabendstunden zusammenkamen, spielte ab dem zweiten Halbjahr2020 alles virtuell ab, wobei dann die Theorie statt der Praxis im Vordergrund stand. Somit ergab sich 2020 immerhin eine Gesamtzahl von 2600 Stunden.

Jugendarbeit zeitweise auf Eis gelegt

Auch das Jugendrotkreuz konnte eine beachtliche Bilanz für 2019 vorlegen. 1004 Stunden kamen vor allem durch die Sommerferienprogramme, die Mithilfe bei Terminen der Bereitschaft und den Gruppenstunden zusammen. 2020 waren es nur noch 104 Stunden, denn ab März waren alle Aktivitäten flachgefallen.

So sieht der neue Vorstand aus

Nach den Tätigkeitsberichten beantragte der stellvertretende Bürgermeister Franz-Martin Fiesel die Entlastungen der Kassiererin und des Vorstands, die auch einstimmig erteilt wurden. Danach leitete er die Wahlen ein. Die Vorsitzende Christa Enderle gab bekannt, dass sie ihr Amt gerne abgeben wolle und sich daher nicht mehr zur Wahl stelle. Sie sei stets mit großer Freude und Begeisterung dabei gewesen, doch nun wolle sie gerne etwas kürzer treten. In der nachfolgenden Wahl wurde die bisherige Schriftführerin und Vertreterin des JRK im Vorstand, Doris Frick-Kottermanski zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die beiden Positionen, die sie bis dato innehatte, wurden daher neu besetzt, sodass sich der Vorstand nun wie folgt zusammensetzt: Vorsitzende – Doris Frick-Kottermanski, stellvertretende Vorsitzende – Brigitte Hahn, Kassiererin – Angelika Keli, Bereitschaftsärztin – Dr. Larisa Scherer, JRK-Vertreter – Manuel Frick, Schriftführer – Philipp Gotzhein, Bereitschaftsleiter – Alexander Schirmer, Bereitschaftsleiterin – Sonja Hofmann, stellvertrender Bereitschaftsleiter – Dominik Schärmer, stellvertretende Bereitschaftsleiterin – Nadine Gehweiler.

Neue Mitglieder verpflichtet

Als neue Mitglieder wurden Jasmina Ortlieb, Patrick Schneider und Dominik Hermann herzlich willkommen geheißen und verpflichtet.

Mit „It’s time to say goodbye“ überschrieb die scheidende Vorsitzende ihre Dankesrede an die Kameradinnen und Kameraden. In der Gemeinschaft der Rotkreuzfamilie hatte sie sich immer wohl gefühlt, die Kameradschaft genossen und die Arbeit am Mitmenschen als erfüllend und bereichernd empfunden. Künftig werde sie daher dem Verein auch weiterhin die Treue halten, nur eben nicht mehr in leitender Position.

40 Jahre für das DRK

Einen Rückblick auf die mittlerweile über 40 Jahre, in denen Dr. Enderle im Ortsverein Riedlingen in verschiedenen Positionen ihre Spuren hinterlassen hat, gab Doris Frick-Kottermanski in ihrer Laudatio. Seien es Fortbildungen, medizinische Betreuung, die Begleitung von Bauvorhaben, die Organisation von Ausstellungen, Versammlungen und einem Jubiläum, Historierecherchen und das Verfassen der Chronik „Streiflichter der Rotkreuzarbeit“ – vielen Bereichen hat Enderle einen prägenden Stempel aufgedrückt. Vor allem die Gruppe 50-plus war auf ihre Idee hin gegründet worden und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den ehemaligen Mitgliedern. Den tiefempfundenen Dank drückte ihr auch im Namen aller Kameradinnen und Kameraden ihre Nachfolgerin aus, bevor sie ihr einen Geschenkkorb überreichte.

Ehrungen

Mit Ehrennadeln und Urkunden wurden folgende Mitglieder für ihre Treue zum DRK Riedlingen ausgezeichnet: Martina Beyrle (fünf Jahre), Rita Ott (fünf Jahre), Sieglinde Pfänder (fünf Jahre), Ingrid Rebholz (fünf Jahre), Walter Rebholz (fünf Jahre), Sabrina Thomas (fünf Jahre), Nadine Gehweiler (zehn Jahre), Ursula Luibrand (15 Jahre), Harald Kottermanski (15 Jahre) und Fabian Frick (20 Jahre).