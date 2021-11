Frontal gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Pflummern in der Nacht auf Dienstag hat ein Mann schwere Verletzungen davongetragen. Gegen 0.30 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Lada von Pflummern nach Friedingen. In einer engen Linkskurve kam der Mann von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und verletzte sich schwer. Die Feuerwehr musste ihn mit einer Rettungsschere herausschneiden. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei hatte den Verdacht, dass Alkohol im Spiel sein könnte, sodass im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf etwa 10 000 Euro. Nach der Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen konnte die Feuerwehr den Einsatz nach rund zwei Stunden beenden. Neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei war die Feuerwehr Riedlingen mit sieben Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort.

Hinweis der Polizei: Alkohol beeinflusst die Hör- und Sehfähigkeit, sowie das Koordinations- und Reaktionsvermögen. Entfernungen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss unterschätzen Gefahren und sind enthemmt. Wer betrunken Auto fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Deshalb drohen der Verlust der Fahrerlaubnis, hohe Geldbußen und Punkte im Verkehrszentralregister. Die Polizei empfiehlt daher konsequent zwischen Alkoholkonsum und Fahren zu trennen.