Friedhofsgebühren: Erhöhung beschlossen

Der Gemeinderat Riedlingen hat bei einer Enthaltung die neuen Friedhofsgebühren beschlossen. Allerdings gab es zuvor zwei Beschlussvorschläge aus dem Gemeinderat, die abgelehnt wurden.

2010 sind die Bestattungsgebühren auf den städtischen Friedhöfen in Riedlingen, Neufra und Daugendorf nicht erhöht worden. Die Kosten sind aber weiter gestiegen, so dass aus den Gebühren laut Verwaltung im Jahr 2017 nur noch rund 31,8 Prozent der Ausgaben gedeckt waren. In den Teilorts-Friedhöfen waren es sogar nur zehn Prozent. Im Laufe der vergangenen neun Jahre ist ein Defizit im städtischen Haushalt von rund 1,3 Millionen Euro entstanden. Daher sollen die Gebühren nun angepasst und deutlich erhöht werden. Letztlich ist ein Kostendeckungsgrad von 70 oder 80 Prozent der Ausgaben avisiert.

Die geplante Gebührenerhöhung ist im Verwaltungs- und Finanzausschuss schon ausgiebig vorgestellt und diskutiert worden. Im Gemeinderat gab es dann allerdings dennoch zwei abweichende Beschlussvorschläge. Franz-Martin Fiesel berichtete von Bedenken des Ortschaftsrats Daugendorf gegen die geplante Erhöhung bei den Urnengräbern. Die Gebühren für diese Gräber sollen auf eine Kostendeckung von 70 Prozent gebracht werden – das heißt konkret: Ein Urnen-Reihengrab in Daugendorf kostet derzeit rund 200 Euro, künftig sind 902 Euro angesetzt; ein Urnenwahlgrab kostet bislang 600 Euro, künftig 3408 Euro. Diese Erhöhung (zum Teil ein Faktor über 5) war dem Ortschaftsrat zu hoch. Sie plädierten dafür, dass nur eine Kostendeckung von 50 Prozent angestrebt wird, so (644 statt 902 Euro bzw. 2435 statt 3408 Euro). Doch damit fand er keine Mehrheit. Elf Räte lehnten die Reduzierung ab, acht stimmten dafür, vier enthielten sich.

Stadtrat Albert Knab kritisierte, dass der Ortschaftsrat Zell nicht vorab in die Beratung einbezogen worden sei. Denn in Zell steht, wie in weiteren Ortsteilen, eine städtische Leichenhalle, auch wenn der Friedhof selbst kirchlich ist. Da aber die Gebühren für die Leichenhalle auch verändert werden, sollte dies vorab auch in Zell beraten werden. „Ich bestehe darauf“, so Knab und wollte den Punkt abgesetzt wissen. Schafft verwies darauf, dass die Ortsteile, die in starkem Maße von der Veränderung betroffen sind (Neufra und Daugendorf) vorberaten hätten, dass aber Zell kaum betroffen sei. Daher wurden sie nicht einbezogen. Die deutliche Mehrheit der Räte lehnte auch den Antrag von Knab ab.

Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung gut geheißen.