Die nächste Friedensdemo für die Ukraine der Aktion Haltung zeigen findet direkt vor den Sommerferien am Montag, 25. Juli, wie immer von 18.30 bis 19 Uhr auf dem Weibermarkt in Riedlingen statt. Anschließend geht die Friedensdemo in die Sommerpause und plant im September wieder zurückzukommen.