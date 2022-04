Friedensdemo auf dem Weibermarkt geplant

Auf dem Weibermarkt Riedlingen findet am Montag, 2. Mai, eine Friedensdemo für die Ukraine statt. Von 18.30 bis 19 Uhr wollen sich die Teilnehmer laut Ankündigung der Veranstalter mit den Menschen in der Ukraine solidarisch zeigen, aber auch mit denen, die sich in Russland noch trauen gegen den Krieg zu protestieren. Es wird für Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung der Ukraine und ein Ende der schrecklichen Gewalt demonstriert, heißt es in der Ankündigung weiter.