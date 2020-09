Freundeskreis für Fremde berät über Angebote im Herbst

Alle in der Integrationsarbeit ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierten und Interessierten sind zur nächsten Sitzung des Freundeskreises für Fremde Riedlingen am Donnerstag, 24. September, eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr im Ehrenamtsraum in der Gammertinger Straße 18/1 . In dieser Sitzung wird Rückschau gehalten und für den kommenden Herbst geplant. Die Integrationsmanagerinnen berichten über die aktuelle Situation Geflüchteter in Riedlingen, Kurzberichte von Helene Kopf von der Ökumenischen Flüchtlingsarbeit und von Ehrenamtlichen stehen auf der Tagesordnung. Außerdem werden Angebote des Freundeskreises in diesem Herbst beraten. Um die Risiken einer Corona-Ansteckung möglichst gering zu halten, werden selbstverständlich alle erforderlichen Schutzmaßnahmen eingehalten.