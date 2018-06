Freude auf Umzug ins neue Hochschulgebäude wächst

Ein weiterer Meilenstein beim Neubau der Fernhochschule in Riedlingen ist geschafft: Neun Monate nach dem Spatenstich ist der Rohbau fertig. Am Montagnachmittag ist im Beisein von Handwerkern, Mitarbeitern der SRH, der Investoren, Gemeinderäten und dem Hochschulrat Richtfest gefeiert worden. Im Mai 2019 soll der Einzug erfolgen.

Auf der obersten Plattform prangte als Symbol für das Richtfest das geschmückte Bäumchen, während auf der Plattform des ersten Geschosses Christoph Fritschle, Geschäftsführer der ausführenden Baufirma, den obligatorischen Richtspruch sprach.

Auch wenn im dreigeschossigen Rohbau am Richtfest schon grüne Zettel aufgehängt waren, die besagten, wer hier künftig seinen Arbeitsplatz haben wird. So ganz genau konnten es sich die Mitarbeiter und weiteren Beteiligten noch nicht vorstellen, wie es hier ab Mai 2019 aussehen wird. Denn in einem Jahr sollen Mitarbeiterschaft und Professoren in das neue Domizil umziehen. Doch der Rohbau gab durchaus einen Eindruck vom Gesamtgebäude. So sind im Erdgeschoss künftig Bibliothek, Empfang und die Säle untergebracht. Im ersten Geschoss wird die Studienbetreuung ihren Platz haben und ganz oben hat die Hochschulverwaltung künftig ihren Sitz.

Dass dieser Bau verwirklicht werden konnte, war dem Willen und der Leidenschaft aller Beteiligten zu verdanken, betonte Axel Henle, der für die Investorengruppe und damit als Bauherr sprach. Henle blickte nochmals auf das Geschehen der vergangenen zwei Jahre zurück. Am 31. Dezember 2016, um 17 Uhr, habe der erste Kontakt mit dem Hochschulrektor Prof. Ottmar Schneck stattgefunden. Danach ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb weniger Monate wurden das Konzept und die einzelnen Pläne vorangetrieben.

Einladung an die Riedlinger

Dabei gab es auch schwierige Phasen zu überwinden; Hürden, die genommen werden mussten bis das Konzept stand und der rechtliche Rahmen abgesichert war. Doch alle Beteiligen – Stadt, Landratsamt, Hochschule und Investoren – habe der Wille geeint durchzuhalten. Doch die „Fertigstellung ist nur ein kleiner Schritt“, so Henle – ein Schritt, um die weiteren Ziele zu erreichen. Die Stadt habe das Ziel die Bildungsinfrastruktur zu stärken und die Fernhochschule habe das Ziel ihren Wachstumskurs fortzusetzen. „Beides kann in diesem Gebäude verwirklicht werden“, so Henle.

Er wäre gerne in den schönen, barocken Gebäuden in der Altstadt geblieben, bekannte Hochschulrektor Prof. Ottmar Schneck. Aber die Hochschule platzt aus allen Nähten, sie ist auf sechs Standorte verteilt. Dies war auch der Ausgangspunkt der Diskussion um den künftigen Sitz der Hochschule. Den Ausschlag für Riedlingen gaben letztlich die „tollen Mitarbeiter“ am Standort. „Riedlingen ist nicht der richtige Standort für eine Präsenzhochschule, aber für eine Fernhochschule“, so Schneck. Nun freue er sich auf den Umzug in eine neues, modernes Gebäude im kommenden Jahr. Und er lud die Riedlinger ein, auch den Saal für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen.

Glückwünsche und Lob für den bisherigen Bau kamen auch von Landrat Dr. Heiko Schmid. „Dies ist ein Meilenstein für den ganzen Landkreis.“ Bewusst habe man sich entschieden, Riedlingen als zweiten Hochschulstandort neben Biberach im Landkreis zu unterstützen, auch finanziell. Aber auch Schmid erinnerte daran, dass der Weg bis zu diesem Punkt steinig war.

Riedlingen (sz) – Im Oktober war Spatenstich, nun steht das Richtest an: In diesem Video sind die Arbeiten für den Neubau der SRH Fernhochschule in Riedlingen im Zeitraffer zu sehen.

Und Schmid zeigte sich froh, dass die Nachnutzung im Wegscheiderhaus nun fest steht: Gemeinsam mit der IHK, der Stadt und in Kooperation mit der Fernhochschule soll dort ein Digitalisierungszentrum – ein sogenanntes Digital Hub – entstehen, speziell für kleinere und mittlere Unternehmen. Der Kreis habe sich stark gemacht, dass dies in Riedlingen etabliert wird.

Mit wachsender Begeisterung habe er den Bau wachsen sehen, betonte Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft. Die Stadt, die den Verbleib der Hochschule mit einem Mietkostenzuschuss unterstützt, sieht darin auch eine politische Botschaft: Es sei ein deutliches Signal gegen den Bedeutungsverlust des ländlichen Raumes. Dabei biete gerade die Digitalisierung große Chancen für den ländlichen Raum, betonte Schafft. „Der Gemeinderat hat die Chance ergriffen“, so der Bürgermeister. Er dankte allen Beteiligten und vor allem Rektor Schneck, der die Bedeutung der Mitarbeiter so in den Fokus gerückt hat. Nach dem kurzen Festakt hatten die Besucher die Möglichkeit bei einer Führung den Neubau kennenzulernen.