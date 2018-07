Freude über die Fusion der Riedlinger Wirtschaftsverbände

Es ist geschafft: Die beiden Wirtschaftsverbände, Handels- und Gewerbeverein Riedlingen (HGR) und die Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW) gehen zusammen. Das haben die Mitglieder beider Vereine in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. „Die Zeit war reif“, sagte die bisherige HGR-Vorsitzende Kornelia Eisele. Künftig firmiert der neue Verein unter dem Namen „Riedlinger Handels- und Gewerbeverband“ (RHG).

Die Freude war groß am Donnerstagabend um 20.30 Uhr, als die Fusion unter Dach und Fach war. Auch wenn nicht zu erwarten war, dass die Fusionspläne scheitern, war den beiden Vorsitzenden Kornelia Eisele und Frank Oster die Erleichterung doch anzusehen, dass die Abstimmung so reibungslos und harmonisch über die Bühne ging. Da wurde gescherzt und mit einem Glas Sekt auf dieses neue Kapitel in der Historie der Verbände angestoßen.

Rund 35 Mitglieder beider Vereine haben am Donnerstag dafür den Weg in den Räumlichkeiten der Volksbank-Raiffeisenbank frei gemacht. Zuerst tagten die Verbände getrennt. In einer Mitgliederversammlung wurde das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Danach kam die entscheidende Frage: Ob man einer Fusion mit dem anderen Partner zustimmt? Bei der RGW einhellige Zustimmung, beim HGR eine Enthaltung ansonsten nur Ja-Stimmen.

Gegen 20.30 Uhr setzten die Vorstandschaften und die Mitglieder ihre Unterschriften unter den Verschmelzungsvertrag, der mt einem Rechtsanwaltsbüro aus Ravensburg erarbeitet worden war. Der Vertrag wird nun vom Amtsgericht geprüft. Bis zur Hauptversammlung im Herbst gibt es nun eine Doppelspitze im neuen Verein. Bei der Mitgliederversammlung finden dann Neuwahlen statt. Sowohl Kornelia Eisele als auch Frank Oster haben angekündigt, nicht mehr zu kandidieren.