Der Riedlinger katholische Pfarrer Walter Stegmann hat am Sonntag erstmals seit Beginn der Corona-Krise Gottesdienste mit der Gemeinde unter freiem Himmel gefeiert. Bis auf Weiteres soll es in der gesamten Seelsorgeeinheit, die von Zwiefaltendorf bis Altheim reicht, nur noch Freiluft-Gottesdienste geben, bestätigte er der Schwäbischen Zeitung. Nur Heiligkreuztal feiert wieder im Gotteshaus. An der Luft ist das Infektionsrisiko geringer als in den Kirchengebäuden – und es darf gesungen werden.

Zu der nur halbstündigen Messe bei zeitweisem Nieselregen am Grillplatz hinter dem Pfarrhaus in Neufra kamen schätzungsweise 40 Gläubige. Die Kirche hatte die Messe bewusst nur per örtlichem Anschlag angekündigt, weil sie den Besucher-Andrang nach acht Wochen Corona-Verbot nicht richtig einschätzen konnte. Bei Regen will man in die jeweiligen Gottes- oder Gemeindehäuser wechseln. Stegmann predigte, das Christentum rede die Angst vor der Seuche nicht klein oder schön, sondern überwinde sie mit der Hoffnung auf Heilung. Er bezeichnete es angesichts von 75 Jahren Kriegsende zudem als „gut, dass wir den Krieg verloren haben“. Die Niederlage habe Deutschland nicht zuletzt Gedanken- und Meinungsfreiheit gebracht.